Tauron przekazał milion złotych dotacji w ramach programu wymiany ogrzewania Alert

Tauron poinformował, że uczestnicy programu “Ogrzej się z Tauronem” otrzymali ponad milion złotych dotacji do wymiany ogrzewania. Spółka wypłaci kolejne dwa miliony złotych na potrzeby gospodarstw domowych z czterech województw.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Program „Ogrzej się z Tauronem” to projekt, który umożliwia otrzymanie dofinansowania do wymiany ogrzewania. Z dopłaty wynoszącej w tym roku do 4400 zł mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego.

– Długofalowe oszczędności i pozytywny efekt ekologiczny to wymierne korzyści modernizacji domowego ogrzewania, dlatego wspieramy polepszanie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych naszych klientów. Realizowany w ramach Zielonego Zwrotu Taurona atrakcyjny program dofinansowania wymiany ogrzewania, umożliwił naszym klientom skorzystanie do tej pory z dotacji w wysokości miliona złotych, a w tym roku szacujemy podwojenie wartości wypłaconych dotacji – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Tauron podaje, że dofinansowanie obejmuje wymianę dotychczasowego źródła ciepła na rozwiązania o wyższej klasie efektywności energetycznej. Bezzwrotne dofinansowanie przyznawane jest w tym roku na pompę ciepła.

Program funkcjonuje na obszarze województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego.

