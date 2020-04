Tauron Dystrybucja wnioskuje o zwolnienie z podatku od nieruchomości Alert

Siedziba Tauron Dystrybucja, fot. Bartłomiej Sawicki

Tauron Dystrybucja wnioskuje do władz Krakowa o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Podobne wnioski wystosowała do każdej gminy, w której ma swoje nieruchomości. Spółka tłumaczy swój wniosek trudną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa – informuje Gazeta Krakowska.

Pogorszenie płynności finansowej

Tauron Dystrybucja złożył wniosek do Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, uzasadniając to pogorszeniem płynności finansowej.

– Wnioski zostały skierowane do wszystkich gmin, na terenie których działa Tauron Dystrybucja. Nie mamy jeszcze odpowiedzi od gmin. Do momentu otrzymania informacji o decyzjach podjętych przez gminy, raty podatku związanych z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej są regulowane zgodnie z obowiązującymi terminami, a to oznacza, że w kwietniu podatki zostały odprowadzone na dotychczasowych zasadach – mówi Ewa Groń, rzeczniczka Tauron Dystrybucja, cytowana przez Gazetę Krakowską.

– Wniosek Tauronu nie trafi pod obrady rady w środę 29 kwietnia. Pisemnie przekażemy sprawę do prezydenta Jacka Majchrowskiego, aby się do niej odniósł – zaznacza Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta.

Gazeta Krakowska