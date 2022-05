Tauron instaluje nowoczesne oświetlenie w kolejnych miastach Alert

Tauron modernizuje oświetlenie drogowe w jurajskich gminach Olsztyn i Ogrodzieniec. Przestarzałe oprawy lamp sodowych są zastępowane nowoczesnymi ledami.



Tauron zaznacza, że koszt oświetlenia to aż 60 procent wszystkich wydatków ponoszonych przez samorządy z tytułu zużycia energii elektrycznej. Dlatego samorządowcy coraz częściej decydują się na modernizację sieci oświetleniowych, zastępując energochłonne oprawy sodowe efektywnymi ledami.

– W przypadku oferty Tauron Nowe Technologie, każda tego typu inwestycja poprzedzona jest wnikliwą analizą, którą włodarze gmin otrzymują w postaci audytu oświetleniowego. Na tej podstawie dowiadują się, jakie oszczędności gmina jest w stanie wygenerować zlecając naszej spółce wymianę opraw. I wielu wójtów, burmistrzów czy prezydentów jest zaskoczonych różnicami. A biorąc pod uwagę fakt coraz wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej, decyzja o modernizacji oświetlenia ulicznego to dziś oznaka dojrzałości i umiejętnego zarządzania samorządem – mówi Piotr Apollo, prezes Tauron Nowe Technologie (TNT).

W gminie Ogrodzieniec do końca czerwca 2022 roku oświetleniowcy z Taurona wymienią 1336 sztuk opraw oświetleniowych, montując ledy o mocach od 13 W do 130 W. Ponad połowę z nich stanowić będą jednak urządzenia o mocy 20 W. Pozwoli to na redukcję zapotrzebowania na energię do oświetlania ulic o 50% i oszczędności roczne na poziomie blisko 200 tys. zł.

1106 opraw LED do końca czerwca pojawi się z kolei w jurajskiej gminie Olsztyn. Prawie 300 z nich to punkty, które powstaną w wyniku zagęszczenia sieci. Także tutaj szacowane oszczędności zużycia prądu wyniosą ponad 50 procent. Po modernizacji oświetlenie olsztyńskich ulic zużyje w skali roku niemal 330 tys. kWh energii mniej niż dotychczas. Dzięki redukcji mocy gmina Olsztyn ograniczy dodatkowo roczny ślad węglowy aż o 250 ton CO2 – czytamy w komunikacie Taurona.

– Warto podkreślić, że technologia LED daje również spore możliwości w zakresie sterowania oświetleniem. Jesteśmy w stanie zamontować urządzenia, które nie tylko włączą i wyłączą lampy o zadanej porze, ale także automatycznie wyregulują natężenie w zależności od potrzeb. Dzięki temu jesteśmy w stanie wygenerować dalsze spadki zapotrzebowania na energię elektryczną – mówi Piotr Apollo.

W ubiegłym roku Tauron Nowe Technologie na swoim obszarze działania (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie) zainstalował niemal 20 tysięcy nowoczesnych opraw ledowych, dzięki czemu udało się ograniczyć emisję CO2 o niemal 16 tys. ton. W tym roku spółka chciałaby podwoić tę wartość – czytamy.

Tauron/Jędrzej Stachura