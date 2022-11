Tauron pomoże klientom oszczędzać energię Alert

Do 30 listopada małe i średnie firmy oraz instytucje wskazane w ustawie mają czas na złożenie oświadczeń dotyczących maksymalnej ceny prądu w ramach Tarczy Solidarnościowej. Tauron ułatwia składanie oświadczeń. Dodatkowo w sobotę firma wyjątkowo otworzy swoje Punkty Obsługi Klienta.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Odbiorcy uprawnieni muszą złożyć oświadczenie do 30 listopada, żeby skorzystać z ograniczenia cen już od 1 grudnia.

Tauron uruchomił specjalną stronę internetową tauron.pl/ceny ze wzorem oświadczenia, instrukcją wypełnienia oświadczenia oraz listą odbiorców uprawnionych do skorzystania z maksymalnej ceny prądu wprowadzonej w ramach Tarczy Solidarnościowej. Żeby skorzystać z tańszej oferty konieczne jest jednak złożenie specjalnego oświadczenia.

– Oświadczenie można najłatwiej przesłać do nas drogą elektroniczną lub listownie. Oświadczenia elektroniczne należy podpisać kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – certyfikat z e-Dowodu, a następnie wysłać na adres ceny@tauron.pl. Formularz wydrukowany, należy podpisać własnoręcznie i wysłać pocztą tradycyjną na adres: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Liczy się dzień nadania listu – tłumaczy Daniel Iwan, rzecznik prasowy spółki Tauron Sprzedaż.

Tauron pomaga w punktach

Dodatkowo w najbliższą sobotę, 26 listopada wszystkie Punkty Obsługi Klienta TAURON będą otwarte od godz. 7 do godz. 15. Punkty działające w centrach handlowych będą czynne od godz. 9 do godz. 15. Tego dnia w POK realizowane będą tylko zadania związane z obsługą oświadczeń.

Klienci mogą uzyskać wsparcie również na infolinii Grupy Tauron – 32 606 0 606. Konsultanci będą odbierali telefony dodatkowo w sobotę od godziny 8 do 16, a w poniedziałek, wtorek, środę od 7.00 do 21.00.

Kto musi złożyć oświadczenie?

– Dokumenty powinny złożyć małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty wrażliwe wskazane w ustawie. Warto podkreślić, że gospodarstwa domowe są objęte automatycznie mechanizmem ograniczenia cen i nie dotyczy ich termin 30 listopada – tłumaczy rzecznik prasowy spółki Tauron Sprzedaż.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe określone w ustawie muszą złożyć oświadczenia do 30 listopada br. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 roku.

Dzięki Ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku, która weszła w życie 4 listopada 2022 roku – cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.

Tauron/Michał Perzyński