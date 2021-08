Tauron ma nowego prezesa, ale tymczasowego Alert

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Po odejściu Pawła Strączyńskiego spółka Tauron ma tymczasowego prezesa. Jego obowiązki ma teraz pełnić Artur Michałowski.

– TAURON stanowi kluczowy podmiot dla polskiej gospodarki, jest liderem w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Odblokowanie potencjału rozwojowego firmy będzie jednym z priorytetowych działań zarządu. Przeprowadzenie firmy przez wymagający okres transformacji to ogromne wyzwanie, ale też obowiązek – wyjaśnia Michałowski. – TAURON wymaga obecnie zdecydowanych działań, żeby sprostać wyzwaniom stawianym przez otoczenie rynkowe. Unijny Zielony Ład, pakiet regulacji klimatycznych „Fit for 55” i galopujące ceny uprawnień do emisji CO2 determinują kierunek zmian, które muszą zajść w polskiej energetyce. TAURON musi wykonać rzeczywisty Zielony Zwrot w zakresie mocy wytwórczych oraz utrzymać przewagę konkurencyjną w obszarze dystrybucji i sprzedaży – dodaje.

