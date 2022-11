Tauron zachęca do składania oświadczeń w związku z maksymalną ceną prądu Alert

Tauron poinformował, że do końca listopada przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Żarówki. Fot. Pixabay

Tauron uruchomił specjalną stronę internetową ze wzorem oświadczenia oraz z listą odbiorców uprawnionych do skorzystania z maksymalnej ceny prądu. Energetyczny lider zachęca do składania dokumentów.

– Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową ze wzorem oświadczenia dla firm, samorządów i innych podmiotów uprawnionych do skorzystania z cen maksymalnych energii elektrycznej. Zachęcamy do składania oświadczeń elektronicznie, pocztą lub osobiści już teraz, nie czekając do ostatniego możliwego terminu, który przypada z końcem listopada – mówi Daniel Iwan, rzecznik prasowy Tauron Sprzedaż.

Spółka zaznacza, że oświadczenia powinny złożyć małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty wrażliwe wskazane w ustawie. Dodaje, że gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń, żeby skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej – mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe określone w ustawie muszą złożyć oświadczenia do 30 listopada br. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 roku – czytamy w komunikacie.

Dzięki ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku, która weszła w życie 4 listopada 2022 roku – cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.

Tauron/Jędrzej Stachura