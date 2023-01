Tauron namawia Polaków do zużycia energii z paneli na miejscu Alert

Zużycie energii ze słońca na własne potrzeby gospodarstwa domowego w co najmniej 40 procentach zwiększa opłacalność instalacji i jakość jej pracy.

Instalacja fotowoltaiki. Fot. Pixabay

Tauron ustalił, że prosumenci zużywają średnio tylko około 20 procent energii z instalacji domowych, a reszta trafia do sieci dystrybucyjnej. Standardowa instalacja o mocy 5 kW daje 5000 kWh energii, z czego 80 procent trafia do sieci. Oddawanie tej energii do sieci wiąże się z opłatami dystrybucyjnymi obniżającymi zwrot z jej wytworzenia. Z tego względu opłaca się budowa magazynu energii.

– Inwestycja w magazyn energii w zależności od jego pojemności, mocy instalacji fotowoltaicznej oraz naszego zapotrzebowania na energię, może zwiększyć średnią autokonsumpcję nawet do ponad 40 procent. Warunkiem jest dobrze dobrana do zapotrzebowania na energię w budynku instalacja fotowoltaiczna oraz magazyn dopasowany do profilu zużycia – podkreśla prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek.

Integracja OZE to wyzwanie operatorów sieci dystrybucyjnej jak Tauron Wytwarzanie. Autokonsumpcja zmniejsza obciążenie takich sieci.

Tauron/Wojciech Jakóbik