Tauron i Rafako są krok od porozumienia o Elektrowni Jaworzno Alert

Spór o usterki nowego bloku węglowego Elektrowni Jaworzno może się zakończyć ugodą, której warunki zostały uzgodnione przez Tauron oraz Rafako.

– Z zastrzeżeniem uprzedniego osiągnięcia porozumienia Rafako z Gwarantami, TAURON otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Wynika to z założeń do ugody zawartych dziś przed Prokuratorią Generalną w Warszawie. W dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą – podaje Tauron.

Tauron podaje, że ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych. Dodatkowo Rafako, do 24 kwietnia, musi zawrzeć także porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 mln zł na rzecz Tauron Wywarzanie. Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie do 24 kwietnia 2023 roku. uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez raciborską spółkę. Po zawarciu ugody – na okres przeznaczony na spełnienie warunków zawieszających – gwarancje należytego wykonania kontraktu mają zostać przedłużone co najmniej do 28 kwietnia 2023 roku.

Nowy blok węglowy Elektrowni Jaworzno został oddany do eksploatacji Tauronowi przez Rafako we wrześniu 222 roku. Od tego czasu cierpiał na liczne usterki. Tauron uznał, że został źle wykonany przez Rafako, a to odwdzięczyło się oskarżeniem o wykorzystanie złego paliwa przez spółkę z Katowic. Roszczenia obu stron przekroczyły w obu przypadkach miliard złotych.

Tauron/Wojciech Jakóbik