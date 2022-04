Tauron realizuje inwestycje w sieć ciepłowniczą w Katowicach Alert

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Tauron wybudował dwa największe w swojej historii indywidualne węzły cieplne. Wymienniki ciepła wraz z systemami układów pomiarowych zostały wykonane w całości we własnym zakresie przez pracowników Taurona. Specjaliści zrealizowali budowę przyłącza, aparatury automatyki pogodowej oraz monitoringu węzłów. Koszt realizacji przyłączenia wraz z montażem węzłów i pełnej aparatury wynosi blisko 4,6 miliona złotych.

– Każdy z indywidualnych węzłów pozwala zapewnić odbiorcom ciepło technologiczne na potrzeby wentylacji, ciepłą wodę użytkową oraz centralne ogrzewanie dla powierzchni usługowo-handlowych w nowobudowanych obiektach. Węzły wyposażone są w automatykę pogodową oraz system zdalnego monitoringu – mówi Marcin Staniszewski, prezes spółki Tauron Ciepło.

Węzeł cieplny w kompleksie biurowym Global Office Park w Katowicach obsługuje już 3,9 MWt (mocy cieplnej), a do końca 2022 r. zostanie oddany do użytkowania w tym obiekcie kolejny węzeł o mocy 1,97 MWt. Z kolei w kompleksie budynków biurowych KTW w Katowicach działają już dwa indywidualne węzły cieplne – o mocy 3,2 MWt oraz 6,2 MWt i są to największe tego typu urządzenia zainstalowane w historii spółki.

– W praktyce oznacza to monitorowanie on-line, 24 godziny na dobę, pracy węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych oraz możliwość zdalnego sterowania parametrami urządzeń w węźle. Dyspozytor otrzymuje na bieżąco, powiadomienia i alarmy pozwalające na szybkie wykrycie nieszczelności i diagnozę nieprawidłowości w pracy urządzeń – tłumaczy Staniszewski.

Tauron podaje w komunikacie, że jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym jesienią 2022 roku zaplanowany jest montaż kolejnego indywidualnego wymiennika ciepła w drugim budynku kompleksu Global Office Park. – Stosowana przez Tauron Ciepło, nowoczesna usługa automatyki pogodowej, pozwala na ustawienie wartości temperatur, zgodnie z którymi następuje samoczynne wyłączenie i włączenie dostarczania ciepła do budynków – w zależności od temperatury zewnętrznej – czytamy.

– Nie należy się obawiać tego, że wniosek o rozpoczęcie dostaw ciepła zostanie złożony za wcześnie, ponieważ temperatura na zewnątrz może jeszcze wzrosnąć. W okresie przejściowym, z początkiem jesieni, kiedy zapotrzebowanie na ciepło nie jest jeszcze wysokie, dostawy ciepła do mieszkań w pełni reguluje automatyka pogodowa – dodaje Staniszewski.

Tauron/Michał Perzyński