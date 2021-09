Tauron używa dronów do budowy linii wysokiego napięcia (WIDEO) Alert

Naprawa sieci przesyłowej. Fot. Tauron

Specjalistyczne drony przewiesiły przewody nad torowiskiem, dzięki czemu ruch kolejowy nie musiał zostać wstrzymany. W taki sposób TAURON przebudowuje linię wysokiego napięcia nad czynnym traktem kolejowym E65 na odcinku Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg. Prace na tej trasie prowadzone są od początku roku.

Po zakończeniu modernizacji pociągi jadące wspomnianym odcinkiem będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h w przypadku składów osobowych i 120 km/h dla pociągów towarowych. Szlak ten jest jednym z najważniejszych w województwie śląskim, łączącym Katowice z granicą z Czechami. Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę blisko 1,5 mld złotych.

– Biegnąca pod linią wysokiego napięcia trasa kolejowa to jeden z najpopularniejszych w województwie szlaków, po którym pociągi poruszają się z częstotliwością co 15 minut. Wstrzymanie ruchu i organizacja komunikacji zastępczej doprowadziłyby do poważnych utrudnień komunikacyjnych w regionie. Dlatego pracownicy TAURON do przewieszania przewodów nad torowiskiem wykorzystali dron – mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Nasi ludzie mają specjalistyczną wiedzę, by móc przeprowadzić tego typu operację. Tu zasadniczą trudnością jest fakt, że praca odbywa się nad czynną linią kolejową. Dodatkowo musimy operować na terenie miasta, w sąsiedztwie gęstej zabudowy, gdzie nie ma miejsca na swobodne manewry – wyjaśnia Michałowski.

Żeby nie powodować kłopotliwych i długotrwałych wyłączeń zasilania (przerwy w pracy dotyczyłyby strategicznych podmiotów, m.in. wodociągów), inżynierowie TAURONA zdecydowali się na zastosowanie w tym miejscu łącznie dziewięciu słupów tymczasowych. To konstrukcje składane na ziemi z dostarczonych ciężarówkami elementów i za pomocą dźwigów rozstawiane w pobliżu przewidzianych do likwidacji stalowych słupów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest sprawne wykonanie tymczasowej linii zasilającej. Pracownicy TAURONA usunęli w sumie trzy kolizje i wymienili sześć słupów.

– Sześciowirnikowa maszyna poradziła sobie bez problemów, choć na wszelki wypadek cała operacja była zabezpieczana z ziemi za pomocą podnośników koszowych. Trudne technicznie zadanie przewieszenia przewodów linii tymczasowej udało się zrealizować w ciągu jednego dnia – mówi Artur Warzocha, prezes zarządu TAURON Nowe Technologie.

Obecnie trwa kolejny etap projektu, w którym konieczne było użycie skomplikowanych rozwiązań technicznych – modułowych słupów tymczasowych oraz specjalistycznych dronów służących do przewieszania przewodów.

Realizacja kontraktu wymaga modernizacji linii wysokiego napięcia 110 kV, biegnącej nad szlakiem kolejowym w rejonie ulic Legionów i Cmentarnej w Czechowicach-Dziedzicach. Konieczna jest wymiana starych słupów kratowych na nowe konstrukcje, które dodatkowo muszą być wyższe ze względu na znaczne wyniesienie nowego torowiska.

