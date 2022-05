Tauron zakończył budowę światłowodu POPC w Małopolsce Alert

Tauron w 34 miesiące zakończył budowę infrastruktury światłowodowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w Małopolsce. To rekordowy czas realizacji zadania inwestycyjnego w ramach trzeciego konkursu POPC. Infrastruktura zbudowana w 114 miejscowościach pozwoli uzyskać dostęp do szerokopasmowego internetu ponad 13 tysiącom gospodarstw domowych i 72 szkołom.

W ramach projektu wybudowano 783 tys. km sieci światłowodowej i 12 węzłów dostępowych. Tym samym dostęp do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych uzyskało 13 722 gospodarstw domowych oraz 72 jednostki oświatowe.

– Zakończyliśmy właśnie budowę drugiego z siedmiu obszarów konkursowych. Pomimo trudnych warunków pandemicznych towarzszących budowie, dzięki determinacji, wspólnemu zaangażowaniu zespołów TAURONA i wykonawcy, zrealizowano ten projekt w rekordowym czasie 34 miesięcy. Przedsięwzięcie to jest drugim zadaniem odbieranym w ramach trzeciego konkursu POPC. Warto podkreślić, że Tauron wykonał je w rekordowym czasie – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Tauron zakończył budowę sieci światłowodowej na „Obszarze Krakowskim C i Tarnowskim B” 12 maja. Projekt został zrealizowany w ramach III konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych z prędkością co najmniej 100Mb/s.

Szybki Internet na Śląsku

W kwietniu Tauron jako pierwszy ze wszystkich beneficjentów III konkursu POPC zakończył budowę sieci światłowodowej na „Obszarze Katowickim i Tyskim”. Dostęp do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 100 Mb/s uzyskało ponad 11 tys. gospodarstw domowych oraz 45 Jednostek Oświatowych.

W ramach zakończonego projektu, w „Obszarze Katowickim i Tyskim” wybudowano 725 km sieci optycznej oraz 19 węzłów dostępowych. Szybkim Internetem objęto 47 miejscowości w 18 gminach: Bieruń, Chełm Śląski, Imielin, Lędziny, Chorzów, Katowice, Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Wyry, Mysłowice, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Pawłowice, Pszczyna, Suszec, Ruda Śląska, Tychy.

Realizowany przez Tauron projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała 30 Mb/s. Zakończenie projektów na pozostałych sześciu obszarach konkursowych przewidywane jest do końca 2022 roku.

Ostatecznie liczba przyłączy telekomunikacyjnych gotowych do świadczenia usług w „białych plamach” (lokalizacje wskazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) przekroczy 102 tysiące.

Tauron/Michał Perzyński