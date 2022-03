Tauron Zielona Energia chce zacząć budowę 300 MW mocy w OZE w tym roku Alert

Farma fotowoltaiczna Taurona w Jaworznie. Fot.: Grupa Tauron

Tauron Zielona Energia – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – planuje w tym roku rozpocząć budowę odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy ok. 300 MW, poinformował ISBnews prezes Wojciech Więcławek. Spółka zakłada też zakończenie trzech projektów OZE oraz pozyskanie 500-1 000 ha gruntów pod nowe projekty.

– Kończymy proces przygotowań do tego, żeby rozpocząć w tym roku budowę ok. 300 MW odnawialnych źródeł energii. Finalizujemy natomiast trzy budowy – jedną farmę fotowoltaiczną i dwie farmy wiatrowe, również w tym roku – powiedział Więcławek w rozmowie z ISBnews.

Prezes wyjaśnił, że te niewielkie projekty miały „przetrzeć szlaki” w Grupie Tauron – pokazać, gdzie są potencjalne słabe punkty i wąskie gardła.

– Z planowanych nowych 300 MW 80 procent budów to będą farmy wiatrowe, poza tym planowane są jedna, maksymalnie dwie farmy fotowoltaiczne. To jest płynne, ponieważ są to projekty, które nadal walczą o uzyskanie statusu gotowości do budowy. Dziś w portfelu mamy ok. 50-60 otwartych projektów, one rotują w zależności od uwarunkowań lokalnych – stąd dziś nie ma sensu podawać konkretnych nazw – dodał Więcławek.

Spółka poszukuje także gruntów do dzierżawy pod projekty OZE. – W tym roku byłbym zadowolony, gdyby udało się pozyskać pomiędzy 500 a 1 000 ha gruntów, na których można by było w przyszłości lokować farmy wiatrowe i fotowoltaiczne – wskazał prezes.

ISB News/Michał Perzyński