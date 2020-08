Tauron został nagrodzony za aktywność na rynku zielonych certyfikatów Alert

Farma wiatrowa w Lipnikach / fot. Tauron

Tauron został nagrodzony za „największy wkład w rozwój systemu gwarancji pochodzenia w Polsce” oraz „największą aktywność na sesjach rynku zielonych certyfikatów” w konkursie „Platynowe Megawaty”, organizowanym przez Towarową Giełdę Energii.

– „Platynowe Megawaty” za działalność w 2019 r. traktujemy przede wszystkim jako dowód na to, że procesy biznesowe związane z obrotem prawami majątkowymi są w Tauronie bardzo dobrze zaplanowane i zorganizowane. Dzięki temu każdego dnia możemy oferować naszym klientom konkurencyjne ceny energii elektrycznej – mówi Tomasz Lender, wiceprezes zarządu Tauron Sprzedaż. – Koszt nabycia zielonych certyfikatów jest bowiem jednym z istotnych elementów ceny sprzedaży energii elektrycznej – dodaje wiceprezes Tauron Sprzedaż.

– Nagroda przyznana Tomaszowi Piesiewiczowi z Tauron Sprzedaż pokazuje, że maklerzy spółki posiadają wysokie kwalifikacje, dzięki czemu mogą minimalizować koszty skaładające się na ostateczną cenę energii elektrycznej oferowanej naszym klientom. System zielonych certyfikatów, które są gwarancją pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ​ jest jednym z funkcjonujących w Polsce mechanizmów wsparcia OZE. Przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają energię elektryczną do odbiorcy końcowego, są zobowiązane do wykazania się odpowiednią ilością zielonych certyfikatów lub – w przypadku ich braku – do uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. W przeciwnym wypadku na przedsiębiorstwo energetyczne nakładana jest kara. Obowiązek ten wynika wprost z Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii – czytamy w komunikacie spółki.

Kliencki Zielony Zwrot

– Warto również zaznaczyć, że nagroda dla Tauron Sprzedaż za „największy wkład w rozwój systemu gwarancji pochodzenia w Polsce w roku 2019” powiązana jest z realizowaniem polityki Zielonego Zwrotu Tauron. Działania te nastawione są zarówno na zwiększenie mocy produkcyjnej ekologicznych źródeł energii, jak i oferowanie klientom bogatej gamy zielonych produktów i usług – wyjaśnia Tomasz Lender.

– Jednym z takich produktów jest EKO Premium, który gwarantuje 100 proc. ekologicznej energii. Ten produkt, powiązany bezpośrednio z zapewnieniem zielonych certyfikatów, cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów, bo coraz więcej przedsiębiorstw zainteresowanych jest budowaniem swojej marki w oparciu o korzystanie z ekologicznych rozwiązań. Dotychczas z oferty skorzystały już takie przedsiębiorstwa jak Santander Bank Polska czy LOTTE Wedel. Sukces oferty EKO Premium opiera się na trzech filarach. Pierwszy to wyłączność. Klient ma pewność, że zakupiona przez niego porcja energii – wytworzona w konkretnym odnawialnym źródle w ściśle określonym czasie – nie będzie sprzedana nikomu innemu. Drugi to gwarancja pochodzenia energii udzielana przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Trzeci to możliwość wyboru źródła energii. Klient może zamówić w Tauronie prąd wyprodukowany w elektrowniach wodnych lub wybrać energię z wiatru – podaje Tauron.

