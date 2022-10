Jakóbik: Czas wybrać technologię budowy atomu w Polsce Atom

Uchwała rządu ma odpowiedzieć na ofertę amerykańską przedstawioną na mocy umowy polsko-amerykańskiej. Może wystąpią jakieś proceduralne przedłużenia, ale wszystkie oferty są na stole. Amerykańska, francuska, koreańska. Czas wybrać – powiedział redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik w rozmowie z RMF24.

Wojciech Jakóbik. Fot. MarketNews24.pl.

– Mniej więcej od 2021 roku wydaje się, że Polacy preferują w grze o atom właśnie Amerykanów. Nawet dymisja pełnomocnika Piotra Majewskiego z lipca br. tego nie zmieniła. (…) Wypowiedzi przedstawicieli Westinghouse na temat budowy elektrowni atomowej w Polsce pozwalają podejrzewać, że faktycznie to Amerykanie będą realizować program polskiej energetyki jądrowej – do 9 gigawatów atomu do 2043 roku. To wciąż nie wyklucza, że nie zbudujemy więcej – podkreślił Wojciech Jakóbik na antenie RMF24.

– Zatem pozostaje kwestia podpisania umowy między dwoma stronami. Uchwała rządu ma odpowiedzieć na ofertę amerykańską przedstawioną na mocy umowy polsko-amerykańskiej. Może ona zawierać decyzję pozytywną lub negatywną, choć nie ma żadnych przesłanek, aby to wstrzymywać. Może wystąpią jakieś proceduralne przedłużenia, ale wszystkie oferty są na stole. Amerykańska, francuska, koreańska. Czas wybrać – mówił ekspert.

Opracował Jędrzej Stachura