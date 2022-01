Tesla pod pręgierzem za promocję elektryków w prowincji Chin, w której prześladowani są Ujgurzy Alert

Model Y. Fot. Tesla

Aktywiści apelują do Tesli o zamknięcie nowego sklepu w chińskim Sinciangu zamieszkałym przez mniejszość ujgurską prześladowaną przez komunistów.

Partia Komunistyczna Chin bojkotuje firmy, które podnoszą problem prześladowania Ujgurów, ograniczania wolności w Tybecie i na Tajwanie. Tesla elona Muska ogłosiła otwarcie sklepu pozwalającego oglądnąć samochody elektrycznej tej firmy w Urumczi w Sinciangu. Rada Relacji Amerykańsko-Islamskich wezwała Muska do zamknięcia tego obiektu „który przyczynia się do wsparcia ekonomicznego ludobójstwa”. – Żadna korporacja amerykańska nie powinna robić biznesu w regionie, który jest obszarem kampanii ludobójstwa wymierzonej w mniejszość etniczną i religijną – ocenił rzecznik prasowy Rady Ibrahim Hooper cytowany przez Associated Press.

Associated Press/Wojciech Jakóbik