TGE nagrodziła spółki i maklerów 2019 roku

Towarowa Giełda Energii (TGE) wyróżniła „Platynowymi Megawatami” najaktywniejsze spółki oraz maklerów działających na rynku giełdowym w 2019 roku. Statuetki wręczane są na spotkaniach indywidualnych ze względu na pandemię koronawirusa.

Rekordy i klienci

TGE informuje, że 2019 rok to czas kolejnych rekordów związanych z udziałami TGE w wielkości obrotów rynków energii i gazu w tej części Europy. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach energii elektrycznej w 2019 roku wyniósł 228,9 TWh (1,3 procent rok do roku), a obrót gazem ziemnym wzrósł do wolumenu 146,1 TWh (dwa procent rok do roku).

– 2019 rok obfitował w wydarzenia, które będą miały wpływ na dalszy rozwój Giełdy. Projekty zarówno na polu krajowym, jak i europejskim zaczynają przekładać się na wyniki, co szczególnie nas cieszy. Stanowi to także potwierdzenie mocnej pozycji TGE – powiedział Piotr Zawistowski, prezes zarządu TGE.

Prezes zaznaczył, że TGE nie chce obniżać poprzeczki. – Wiemy, że 2020 rok przyniesie nowe wyzwania, szczególnie w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Wszystkim laureatom „Platynowych Megawatów“ serdecznie gratulujemy – powiedział Piotr Zawistowski.

Przedsiębiorstwa energetyczne i domy maklerskie

„Platynowe Megawaty” już po raz 10 trafią do rąk laureatów. TGE podsumowała 2019 rok i uhonorowała osiem przedsiębiorstw energetycznych, w tym dwa domy maklerskie oraz siedmiu maklerów, działających na rynkach energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych. Wśród wyróżnionych znalazły się następujące spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Noble Securities, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, ENIQ, Elektrownia Pątnów II, TAURON Sprzedaż i ACT Commodities

Maklerzy

Laureatami „Platynowych Megawatów” w kategorii Makler Roku 2019 zostali Katarzyna Sornat (Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska), Mateusz Bąk (PGNiG Obrót Detaliczny), Tomasz Piesiewicz (TAURON Sprzedaż), Judyta Gorzelak (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo), Adam Piotrowski (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna), Krzysztof Sobiech (Noble Securities) i Katarzyna Matuszewska (Noble Securities).

