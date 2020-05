TGE: W kwietniu obroty na rynkach terminowych gazu i energii były rekordowe Alert

Towarowa Giełda Energii podała, że w kwietniu 2020 roku zanotowane zostały rekordowe miesięczne obroty na Rynku Dnia Bieżącego i rekordowe obroty na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2020 roku 24 572 198 MWh, co oznacza wzrost o 35,3 procent w stosunku do kwietnia 2019 roku. Jest to przede wszystkim wynik wysokich obrotów na rynku terminowym, które wyniosły 21 787 381 MWh (wzrost o 42,6 procent). Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego wyniósł 148 366 MWh, był wyższy niż w grudniu roku 2019 (112 166 MWh) i zarazem najwyższy w historii tego rynku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 150,15 zł/MWh, co oznacza spadek o 15,47 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w kwietniu 225,77 zł/MWh i jest to spadek o 2,17 zł/MWh względem analogicznej ceny z marca 2020 roku – podaje TGE.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu transakcje o wolumenie 13 827 627 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 23,7 procent. Jest to przede wszystkim wynik wysokich obrotów na rynku terminowym, które wyniosły 11 732 302 MWh (wzrost o 32,6 procent). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w kwietniu 40,02 zł/MWh, co oznacza spadek o 8,82 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTT cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w kwietniu 68,26 zł/MWh, czyli o 0,69 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu bieżącego roku – czytamy w komunikacie TGE.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w kwietniu 2 202 112 MWh, co oznacza spadek r/r o 20,6 procent Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 126,53 zł/MWh, co oznacza spadek o 16,28 zł/MWh względem marca bieżącego roku. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w kwietniu o 57,1 procent r/r, do poziomu 16 374 toe. Dla instrumentu PMEF wolumen wyniósł 10 689 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 941,23 zł/toe (wzrost względem marca br. o 97,17 zł/toe) – podaje giełda.

Gwarancje pochodzenia

TGE podała, że obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 998 229 MWh, co oznacza wzrost o 63,2 procent r/r. Średnia ważona cena wyniosła 0,91 zł/MWh, co stanowi spadek o 0,05 zł/MWh w stosunku do marca.

Nowi uczestnicy

Na koniec kwietnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 30 kwietnia 2020 roku członkami rejestru było 3920 podmiotów. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 685 podmiotów – podaje TGE.

TGE/Michał Perzyński