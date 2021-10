TGE i PSG podpisały porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju wodoru w Polsce Alert

Wodór. Fot. Wallpaper Safari

14 października 2021 roku w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Jednymi z podmiotów, które złożyły podpis pod dokumentem, były Towarowa Giełda Energii (TGE) i Polska Spółka Gazownictwa (PSG).

TGE podaje, że w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu.

Czwartkowe porozumienie jest kontynuacją procesu, który zapoczątkowało podpisanie 7 lipca 2020 roku listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego – czytamy w komunikacie.

– Zielony wodór już stał się symbolem nadciągającej rewolucji technologicznej w energetyce i szerzej – w gospodarce. Po pokonaniu barier technicznych czy logistycznych osiągniemy etap, w którym dla tego czystego paliwa trzeba będzie zbudować rozwiązania w zakresie organizacji obrotu oraz kreacji ceny rynkowej. TGE ma wiedzę i doświadczenie, aby sprostać temu wyzwaniu – powiedział prezes TGE Piotr Zawistowski.

Porozumienie podpisała również Polska Spółka Gazownictwa (PSG). W imieniu spółki podpisali je prezes Robert Więckowski i członek zarządu ds. technicznych Ireneusz Krupa.

– Porozumienie jest odpowiedzią na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i w swojej treści proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki. Przystąpienie Polskiej Spółki Gazownictwa do porozumienia ma bardzo istotne znaczenie, głównie poprzez pokazanie, że chcemy być gotowi na przyszłość, na to co nas czeka w kolejnych latach. Wielu ekspertów przewiduje, że w centrum transformacji energetycznej znajdzie się właśnie wodór – powiedział prezes PSG Robert Więckowski.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura