TGE podsumowuje działalność w maju 2020 roku Alert

Towarowa Giełda Energii

Czwartego maja Towarowa Giełda Energii (TGE) rozpoczęła notowania na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF). OTF obejmuje instrumenty terminowe z dostawą energii elektrycznej i gazu ziemnego (rynki RTPE i RTPG) notowane przedtem na Rynku Terminowym Towarowym, a także instrumenty z dostawą praw majątkowych typu PMOZE_A będące instrumentami finansowymi (RTPM).

Pierwsze transakcje i sprzedaż

TGE zestawia od tej pory wyniki OTF z wynikami notowań analogicznych produktów notowanych przedtem na RTT. W maju zawarte zostały pierwsze transakcje na uruchomionym w marcu Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Sprzedane zostało łącznie 750 ton pszenicy klasy B.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2020 roku 19 409 355 MWh,

co oznacza wzrost o 6,2 procent w stosunku do maja 2019 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju na poziomie 173,58 zł/MWh i jest to wzrost o 23,43 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w maju 221,69 zł/MWh, co stanowi spadek o 4,08 zł/MWh względem analogicznej ceny z kwietnia 2020 roku.

Gaz ziemny

TGE podaje, że na rynku gazu ziemnego w maju zawarte zostały transakcje o wolumenie 13 602 664 MWh. Oznacza to spadek o 0,9 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w maju 31,79 zł/MWh i jest to spadek o 8,23 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2021 roku (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w maju 65,01 zł/MWh, czyli o 3,25 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych wyniósł w maju 3 348 537 MWh, co stanowi wzrost o 0,04 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 126,75 zł/MWh i oznacza to wzrost o 0,22 zł/MWh względem kwietnia 2020 roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w maju o 14,3 procent rok do roku, do poziomu 24 983 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wyniosła 1 998,80 zł/toe (wzrost względem kwietnia 2020 roku o 57,57 zł/toe).

Towary rolno-spożywcze

W maju zawarte zostały pierwsze transakcje na uruchomionym w marcu Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. W dniu 14 maja zostało sprzedane 250 ton pszenicy klasy B na aukcji (przy średniej cenie 830,40 zł/t), a 27 maja 500 ton w systemie kursu jednolitego (w cenie 831,00 zł/t).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 153 433 MWh, co stanowi spadek o 33,8 procent rok do roku. Średnia ważona cena wyniosła 1,35 zł/MWh i jest to wzrost o 0,44 zł/MWh w stosunku do kwietnia.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura