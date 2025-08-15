Brytyjski dziennik „The Times” – powołując się na chińskich naukowców – ostrzega, że surowce niezbędne dla „zielonych” technologii, używanych do produkcji paneli słonecznych, samochodów elektrycznych i turbin wiatrowych, mogą się wyczerpać w ciągu 10 lat.

„Naukowcy z Instytutu Technologii w Pekinie (BIT) ustalili, że jeśli świat podejmie próbę stworzenia wystarczającej ilości czystych technologii, aby ograniczyć zmiany klimatyczne do 2 stopni Celsjusza powyżej temperatur sprzed epoki przemysłowej, znane zasoby kilku suroców wyczerpią się w ciągu kilku dziesięcioleci” – alarmuje „The Times”.

Zasoby cyny, wykorzystywanej w turbinach wiatrowych i panelach słonecznych, mogą się wyczerpać do 2085 roku, natomiast kadm, stosowany w prętach kontrolnych reaktorów jądrowych, może się wyczerpać do 2060 roku Ind, kluczowy składnik specjalistycznych cienkowarstwowych paneli słonecznych, może się skończyć do 2035 roku.

Poszukiwania nowych zasobów

Rozwiązaniem, według naukowców z BIT, są poszukiwania nowych zasobów, szczególnie w słabo zbadanych regionach, takich jak Afryka i Azja Środkowa, a także zwiększenie recyklingu i zastąpienie rzadkich surowców bardziej dostępnymi.

Jak wskazuje „The Times” obawy związane z niedoborem kobaltu, który w 70-procentach pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga, już skłoniły producentów samochodów do ograniczenia jego wykorzystania w akumulatorach pojazdów elektrycznych. Bloomberg New Energy Finance (spółka specjalizująca się w analizie rynków energii, technologii i finansów) oszacował, że prawie połowa akumulatorów do pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w tym roku będzie wykonana z użyciem fosforanu litowo-żelazowego.

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków chemicznych. W jej skład wchodzą dwa skandowce (skand i itr) oraz wszystkie lantanowce (m.in. lantan, cer, prazeodym). Mają one kluczowe znaczenie dla wielu nowoczesnych technologii, takich jak smartfony, pojazdy elektryczne, turbiny wiatrowe, czy aparaty do rezonansu magnetycznego. Około 70 procent wydobycia metali ziem rzadkich i 90 procent ich rafinacji odbywa się w Chinach, co jest wynikiem wieloletniego wsparcia ze strony chińskiego rządu.

Europa a kopalnie

W Europie nie ma żadnych działających kopalń metali ziem rzadkich. Projekty w Norwegii i Szwecji są jednymi z najbardziej zaawansowanych, ale prawdopodobnie minie jeszcze około dziesięciu lat, zanim zaczną działać. Jeśli chodzi o przetwórstwo, to na Starym Kontynencie są tylko daw zakłady specjalizujące się właśnie w tych surowcach. Jeden w Estonii i jeden we Francji.

W 2024 roku Unia Europejska przyjęła tzw. Critical Raw Materials Act (CRMA), który wprowadza cele na 2030 roku. Co najmniej 10 procent rocznego zużycia strategicznych surowców powinno pochodzić z wydobycia w UE. Co najmniej 40 procent rocznego zużycia ma być pokrywane przez przetwarzanie tych surowców w UE. Co najmniej 25 procent rocznego zużycia powinno pochodzić z recyklingu wewnątrz UE. Dodatkowo ustalono limit, że nie więcej niż 65 procent rocznego zużycia konkretnego surowca może pochodzić z jednego kraju spoza UE.

Artur Ciechanowicz