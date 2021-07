Prawniczka wojująca z Huawei będzie odpowiadać za handel USA z Chinami Alert

fot. Flickr

Amerykańska prokurator Thea Kendler, adwokatka w sprawie karnej przeciwko chińskiemu Huawei i jego dyrektor finansowej Meng Wanzhou, zostanie nominowana na stanowisko w Departamencie Handlu.

Kendler, prawniczka w wydziale bezpieczeństwa narodowego Departamentu Sprawiedliwości, zostanie mianowana na stanowisko asystenta sekretarza ds. eksportu w Departamencie Handlu. Nominacja ta wymaga zatwierdzenia przez Senat. Najprawdopodobniej Kendler będzie pracowała pod kierownictwem Alana Esteveza, byłego urzędnika Pentagonu, który 13 lipca został nominowany na podsekretarza ds. przemysłu i bezpieczeństwa w Departamencie Handlu. Departament ten ograniczył sprzedaż do Huawei Technologies od 2019 roku, kiedy firma ta i dziesiątki jej oddziałów spoza USA zostały dodane do amerykańskiej czarnej listy handlu. Firmy umieszczane są tam, jeśli ich działania są postrzegane jako sprzeczne z interesami bezpieczeństwa lub polityki zagranicznej USA.

Dodając Huawei do czarnej listy dwa lata temu, Departament Handlu powołał się na sprawę karną wniesioną przeciwko firmie w amerykańskim sądzie okręgowym w Brooklynie w stanie Nowy Jork, zarzucając naruszenie amerykańskich sankcji dotyczących eksportu towarów, technologii i usług do Iranu. Kendler była jedną z odpowiedzialnych za prowadzenie tej sprawy w sądzie. Przed dołączeniem do Departamentu Sprawiedliwości w 2014 roku Kendler pełniła funkcję starszego doradcy w Biurze Głównego Radcy Prawnego ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu. Wcześniej była prawnikiem handlowym w prywatnej kancelarii.

Reuters/Michał Perzyński