Toncoin traci na wartości, bo Elon Musk nie współpracuje z Telegramem

Toncoin, kryptowaluta powiązana z popularnym komunikatorem Telegram, odnotowała gwałtowny spadek wartości po zamieszaniu wokół rzekomej umowy z firmą xAI, należącą do Elona Muska. W ciągu jednej doby kurs kryptowaluty spadł o ponad 11 proc., a niepewność wokół dalszej współpracy z xAI zachwiała zaufaniem inwestorów.

Pavel Durov – założyciel i CEO Telegramu – ogłosił na platformie X, że jego firma zawarła porozumienie z xAI, spółką Elona Muska odpowiedzialną za rozwój sztucznej inteligencji Grok. Zgodnie z deklaracją Durova, Telegram miał otrzymać 300 mln USD w gotówce i akcjach xAI w zamian za integrację Groka z aplikacją. Dodatkowo, firma miała zyskać 50 proc. udziału w przychodach z subskrypcji chatbota oferowanego użytkownikom Telegramu. Informacja ta spowodowała natychmiastowy wzrost wartości Toncoin – cena kryptowaluty wzrosła z 3,01 USD do 3,65 USD, czyli o ponad 21 proc.Entuzjazm rynku szybko ostudził Elon Musk, który publicznie zaprzeczył jakoby jakakolwiek umowa została podpisana. „Nie podpisaliśmy żadnego kontraktu” – napisał krótko na platformie X. Odpowiedź Muska wywołała falę zamieszania i niepewności wśród inwestorów. Durov próbował ratować sytuację, twierdząc, że porozumienie zostało osiągnięte „w zasadzie”, choć formalności nie zostały jeszcze dopełnione. Niemniej jednak rynki zareagowały natychmiast – cena Toncoin spadła w czwartek do 3,26 USD, co oznaczało 11-proc. spadek wartości.Obecnie Toncoin zmaga się z konsekwencjami tego zamieszania – kurs kryptowaluty kolejnych dniach osunął się jeszcze bardziej i oscyluje w okolicach 1,09 USD (stan na 30 maja 2025). Choć Telegram nadal deklaruje chęć współpracy z xAI, brak formalnej umowy i publiczne dementi ze strony Muska wywołały poważne wątpliwości co do przyszłości projektu.Sytuacja ta pokazuje, jak duży wpływ na rynek kryptowalut mogą mieć niepotwierdzone lub sprzeczne informacje, szczególnie gdy dotyczą one tak wpływowych postaci jak Elon Musk. Inwestorzy powinni zachować szczególną ostrożność i nie podejmować decyzji wyłącznie na podstawie medialnych doniesień czy nieoficjalnych zapowiedzi. Wobec obecnej niepewności, przyszłość Toncoin zależy w dużej mierze od dalszego rozwoju relacji między Telegramem a xAI oraz od odzyskania zaufania wśród użytkowników i inwestorów. Fortune/Kamila Kwiecień