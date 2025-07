Amerykańska Tesla zdystansowała konkurentów. Koniec bojkotu w Polsce?

W czerwcu zarejestrowano blisko 3800 nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym, a najwięcej Tesli. W sumie w pierwszym półroczu 2025 roku z salonów dealerskich wyjechało już 14 256 elektryków. Zdaniem analityków w tym roku uda się osiągnąć poziom 25 tysięcy rejestracji.

Segment nowych osobowych samochodów z napędem bateryjnym (BEV) w Polsce jest w rozkwicie. Po załamaniu w styczniu, liczba rejestracji rośnie z miesiąca na miesiąc. Na tyle dynamicznie, że od marca bite są kolejne historyczne rekordy. W czerwcu 2025 roku zarejestrowano 3 779 fabrycznie nowych osobowych elektryków, o 78,7 procent w więcej niż rok wcześniej. To, według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), przy niewielkim spadku całego rynku (o 1,3 procent), przełożyło się na najwyższy udział w samochodów z napędem elektrycznym, czyli 7,6 procent. Od początku 2025 roku z salonów dealerskich wyjechało 14 256 elektryków, o 60,9 procent więcej niż w pierwszym półroczu 2024 roku.

Tesla mocnym liderem rankingu elektryków

W czerwcu, jak wynika z wyliczeń Biznes Alert, zarejestrowano najwięcej aut Tesla, bo 669 sztuk. Był to drugi najlepszy wynik sprzedaży w kilkuletniej historii amerykańskiej firmy na polskim rynku, po rekordowym czerwcu 2024 roku, kiedy dostarczono 838 samochodów tej marki. Czyżby był to efekt burzliwego rozstania Elona Muska z prezydentem Donaldem Trampem, i oznaka końca konsumenckiego bojkotu marki kontrowersyjnego miliardera?

Świetny wynik pomógł Tesla Poland umocnić się na pierwszym miejscu w rankingu TOP10 marek, na które powróciła w marcu, choć nadal boryka się ze spadkiem sprzedaży. W pierwszym półroczu 2025 roku zarejestrowano łącznie 2 068 sztuk Tesli, o 23,9 procent mniej niż rok wcześniej. Udział lidera skurczył się do 14,5 procent, z rekordowych 30,7 procent odnotowanych na koniec czerwca 2024 roku.

Na szczycie TOP10 modeli elektryków są dwa podstawowe filary amerykańskiego koncernu: SUV model Y (1 204 sztuk), którego odnowiona wersja jest od kilku miesięcy trafia wreszcie do odbiorców oraz sportowy sedan model 3 (851 sztuk).

Dwa silniki dużego wzrostu

Zdaniem analityków PZPM, przyczyn tegorocznych wzrostów sprzedaży elektryków, należy upatrywać z jednej strony w ekspansji dotychczasowych i nowych graczy na rynku w tym marek chińskich, a z drugiej w działającym od początku lutego nowego programu dopłat do samochodów elektrycznych.

Dzięki NaszEauto osoby fizyczne, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą dostać do 40 tysięcy złotych dopłaty do zakupu, leasingu bądź wynajmu długoterminowego samochodów osobowych o wartości 225 tysięcy netto. Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, operatora programu do końca czerwca 2025 roku złożono 6 662 wnioski o takie dofinansowanie, z czego 2 040 dotyczyła aut kupionych za gotówkę.

Bezzwrotne dotacje – przyszli beneficjenci wnioskują średnio o 30,5 tysiącach złotych – to mocny argument za zmianą auta ze spalinowego na zeroemisyjne. Ale nie przeważający. Udział aut z dofinansowaniem (na koniec czerwca wypłacono tylko 63 dotacje) w rejestracjach nowych elektryków wynosił bowiem na koniec półrocza 46,7 procent, i spada. To oznacza, że równie duży popyt jest wśród osób zamożnych, wybierających droższe modele, a także firm, które pozbawiono możliwości uzyskania dotacji. Skutek? Według analityków PZPM, dzięki funkcjonowaniu programu i bardzo dobrej ofercie na samochody elektryczne, można liczyć, że 2025 rok zamkniemy na poziomie 25 tysięcy rejestracji. Dwa miesiące temu prognozowali, że będzie ich co najmniej 20 tysięcy.

Walka marek popularnych z premium

W Polsce amerykańską Teslę goni koreański tandem Kia/Hyundai, zajmujący kolejne dwa miejsca w rankingu TOP10 marek, a oferujący głównie auta z segmentu popularnego. W pierwszym półroczu 2025 roku zarejestrowano 1100 elektryków Kia i 1011 Hyundai, co daje łącznie 2111, a więc nieznacznie więcej niż zarejestrowanych Tesli.

Czwarte miejsce w zestawieniu zajmuje niemiecki koncern BMW, którego polski oddział dostarczył klientom 1007 sztuk. Za nim w rankingu znalazł się Mercedes-Benz, który do końca czerwca uplasował na naszym rynków 764 w pełni elektrycznych osobówek. Obie niemieckie firmy oferują auta z segmentu premium i klasy jeszcze wyższej.

Kolejne miejsca w polskim TOP10 elektryków zajmują: francuski Citroen (696 sztuk), amerykański Ford (686), chiński BYD (614), Mini, należące do Grupy BMW (574) oraz rumuńska Dacia (531). Przykład Dacii, której jedynym model Spring w lutym był liderem rankingu modeli, pokazuje, że do salonów dealerskich ruszyli miłośnicy marek premium.

Tomasz Brzeziński