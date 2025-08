TOP Tygodnia Biznes Alert

Oto zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (25.07.-1.08.2025 roku).

1. W deszczu pojawił się kwas. Dostał się już do ludzkiej krwi

Niepokojące doniesienia w magazynie naukowym “Nature”. Na stronie internetowej tego szanowanego pisma pojawił się artykuł o substancji chemicznej, która spada na ziemię razem z deszczem. Mowa o kwasie trifluorooctowym (TFA), który trafia do atmosfery w wyniku emisji z urządzeń chłodniczych, np. klimatyzacji. I to zarówno w trakcie eksploatacji, jak i po ich utylizacji. Naukowcy potwierdzili, że TFA odkryto już w ludzkiej krwi i moczu.

2. Gorzki sukces odkrycia wolińskiej ropy naftowej i gazu

Formalnie złoże gazu ziemnego i ropy naftowej w pobliżu wyspy Wolin nie istnieje. Odkryto tylko wystąpienie tych surowców w jednym otworze, a to nie to samo. Kanadyjska spółka Central European Petroleum (CEP), która reklamuje swoje odkrycie, jest tym ekonomicznie zainteresowana. Wybuch entuzjazmu stwarza niekorzystne oczekiwania, które już nie jeden raz się nie sprawdziły. Dodatkowo nasi niemieccy sąsiedzi protestują, żądając od polskiego rządu zakazu wydobycia, do którego przecież ma prawo kanadyjska spółka, a nie polskie władze.

3. Coś wleciało do naszego Układu Słonecznego. Niekoniecznie kometa

Nowo odkryty obiekt 3I/ATLAS to trzeci w historii potwierdzony przybysz spoza Układu Słonecznego. Jego trajektoria i właściwości zaskakują naukowców, a samo odkrycie rodzi pytania nie tylko o pochodzenie obiektu, ale również o naszą gotowość do reagowania na podobne zjawiska. Stał się impulsem do przemyśleń na temat przyszłości technologii kosmicznych, strategii obserwacyjnych i inwestycji w nowe systemy wykrywania.

4. Chiny mają problem miedziowy. Polska znalazła na to sposób

Chiny rozbudowywały swoje hutnicze rafinerie miedzi i zużywają ponad 50 proc. światowej produkcji tego metalu. Jednak coraz mniejsza ilość miedzi w rudzie sprawia, że potrzeba znacznie więcej tego surowca, aby uzyskać dawną wydajność. Niestety rudy brakuje. Chińskie huty stoją przed widmem bankructwa. Z kolei polskie huty z podobnym problemem poradziły sobie, rozszerzając skup złomu miedzi na kraj i Europę. Dzięki temu skutecznie uzupełniają braki górniczych dostaw rudy.

5. Tony złota ukryte pod ziemią w Polsce. Da się je wydobyć?

Złoto historycznie na terenach Polski było wydobywane w Sudetach na Dolnym Śląsku i okolicach. Pod ziemią wciąż spoczywają tony tego kruszcu. Mówi się nawet o 200 tonach, ale pewnych danych brak. Czy możliwy jest powrót do jego wydobycia? Teoretycznie tak. Jednak według ocen specjalistów koszt wznowienia poszukiwań byłby ogromny. Obecna cena złota – choć stosunkowo wysoka – nie daje gwarancji zwrotu inwestycji. Złoto pozyskuje się dziś w Polsce głównie jako efekt uboczny wydobycia rudy miedzi. Nie brakuje też pasjonatów, którzy szukają go na własną rękę.

