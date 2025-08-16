TOP Tygodnia Biznes Alert

Oto zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (08.08. – 15.08.2025 roku).

1. Perun gotowa do lotu. Polska rakieta może zmienić zasady gry

Jeszcze tej jesieni Polska może stać się świadkiem przełomowego wydarzenia w historii krajowej eksploracji kosmosu. Gdyńska firma SpaceForest zakończyła właśnie testy kwalifikacyjne silnika SF-1000, który napędzi suborbitalną rakietę Perun. Start planowany jest z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, będzie to pierwszy tego typu lot zrealizowany z terytorium Polski.

2. Podejrzane przelewy po kontraktach z Koreą

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia fałszowania faktur wystawionych przez tajemniczą spółkę zarejestrowaną w Polsce, która otrzymała blisko 100 milionów złotych od koreańskiego koncernu zbrojeniowego. Dochodzenie jest związane z wielomiliardowymi kontraktami na zakup uzbrojenia z Korei Południowej.

3. Cudowny sąd rejonowy w Warszawie, czyli 300 mln zł w 36 godzin

Do prezes Sądu Rejonowego w Warszawie trafił wniosek BDC Development o pilne objęcie nadzorem „cudownego” postępowania, w wyniku którego spółka traci kontrolę nad majątkiem wartym 300 mln zł. W tle największy skandal w historii polskiej deweloperki i doradca, któremu Ministerstwo Sprawiedliwości może cofnąć licencję.

4. Cło na złoto niepokoi świat. Szwajcaria na świeczniku

Eksperci światowi z niepokojem przyjęli informację o 39-procentowych cłach na złoto dostarczane do USA. Opłata w praktyce zostaje nałożona na szwajcarskiego dostawcę, który jest tylko końcowym punktem rafinacyjnego ciągu złota. W efekcie, nieco paradoksalnie, wartość handlowa tego surowca wzrośnie.

5. Indyjska rafineria Rosnieftu nie może znaleźć tankowców

Nayara Energy, spółka należąca w 49 procentach do Rosnieftu, ma problem z transportem ropy i produktów ropopochodnych. Po nałożeniu przez Unię Europejską sankcji właściciele tankowców zaczęli wycofywać się ze współpracy. Spółka zwróciła się o pomoc do rządu.