Najważniejsze informacje dla biznesu

Aktualności

TOP Tygodnia Biznes Alert

Autor: Redakcja16 sierpnia, 2025, 08:10
TOP Tygodnia. Grafika: Freepik/BiznesAlert.pl

TOP Tygodnia. Grafika: Freepik/BiznesAlert.pl

Oto zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (08.08. – 15.08.2025 roku).

1. Perun gotowa do lotu. Polska rakieta może zmienić zasady gry

Jeszcze tej jesieni Polska może stać się świadkiem przełomowego wydarzenia w historii krajowej eksploracji kosmosu. Gdyńska firma SpaceForest zakończyła właśnie testy kwalifikacyjne silnika SF-1000, który napędzi suborbitalną rakietę Perun. Start planowany jest z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, będzie to pierwszy tego typu lot zrealizowany z terytorium Polski.

Perun gotowa do lotu. Polska rakieta może zmienić zasady gry

2. Podejrzane przelewy po kontraktach z Koreą

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia fałszowania faktur wystawionych przez tajemniczą spółkę zarejestrowaną w Polsce, która otrzymała blisko 100 milionów złotych od koreańskiego koncernu zbrojeniowego. Dochodzenie jest związane z wielomiliardowymi kontraktami na zakup uzbrojenia z Korei Południowej.

Podejrzane przelewy po kontraktach z Koreą

3. Cudowny sąd rejonowy w Warszawie, czyli 300 mln zł w 36 godzin

Do prezes Sądu Rejonowego w Warszawie trafił wniosek BDC Development o pilne objęcie nadzorem „cudownego” postępowania, w wyniku którego spółka traci kontrolę nad majątkiem wartym 300 mln zł. W tle największy skandal w historii polskiej deweloperki i doradca, któremu Ministerstwo Sprawiedliwości może cofnąć licencję.

Cudowny Sąd Rejonowy w Warszawie, czyli jak przejąć 300 mln zł w 36 godzin

4. Cło na złoto niepokoi świat. Szwajcaria na świeczniku

Eksperci światowi z niepokojem przyjęli informację o 39-procentowych cłach na złoto dostarczane do USA. Opłata w praktyce zostaje nałożona na szwajcarskiego dostawcę, który jest tylko końcowym punktem rafinacyjnego ciągu złota. W efekcie, nieco paradoksalnie, wartość handlowa tego surowca wzrośnie.

Cło na złoto niepokoi świat. Szwajcaria na świeczniku

5. Indyjska rafineria Rosnieftu nie może znaleźć tankowców

Nayara Energy, spółka należąca w 49 procentach do Rosnieftu, ma problem z transportem ropy i produktów ropopochodnych. Po nałożeniu przez Unię Europejską sankcji właściciele tankowców zaczęli wycofywać się ze współpracy. Spółka zwróciła się o pomoc do rządu.

Indyjska rafineria Rosnieftu nie może znaleźć tankowców

Powiązane artykuły

Mahda: Plan Trumpa na pokój w Ukrainie to krok do przodu i dwa w tył
– Donald Trump nie ma, nie miał i raczej nie będzie miał planu zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, który zakładałby jego rzeczywisty,...
Melania Trump i Donald Trump Fot. JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Melania Trump napisała list do Putina o dzieciach z Ukrainy
Podczas piątkowego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce prezydent USA przekazał rosyjskiemu przywódcy list od swojej żony Melanii....
Zdjęcie „Bram Piekeł” w Turkmenistanie, wykonane przez Tommoda Sandtorva; Źródło: Wikipedia

Turkmenistan chce wygasić słynny krater z powodów ekologicznych
Słynny, sztucznie stworzony krater w Turkmenistanie, zwany „Bramą Piekeł”, ma zostać wygaszony. Na miejscu uwalnia się metan, który zdaniem ekologów,...
TAGI

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Mahda: Plan Trumpa na pokój w Ukrainie to krok do przodu i dwa w tył
16 sierpnia, 2025, 09:19
Melania Trump napisała list do Putina o dzieciach z Ukrainy
16 sierpnia, 2025, 09:11
Melania Trump i Donald Trump Fot. JIM LO SCALZO/PAP/EPA
TOP Tygodnia Biznes Alert
16 sierpnia, 2025, 08:10
TOP Tygodnia. Grafika: Freepik/BiznesAlert.pl
Turkmenistan chce wygasić słynny krater z powodów ekologicznych
16 sierpnia, 2025, 07:50
Zdjęcie „Bram Piekeł” w Turkmenistanie, wykonane przez Tommoda Sandtorva; Źródło: Wikipedia
Na Alasce Trump dominuje – na lotnisku Putin nie usłyszał pytań o rosyjskie zbrodnie na Ukrainie
16 sierpnia, 2025, 00:36