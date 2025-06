TOP Tygodnia Biznes Alert

Oto zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (7.06.-13.06.2025 roku).

1. Nowelizacja ustawy o obywatelstwie: dłuższa droga do paszportu



5 maja 2025 roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim. Główna zmiana zakłada wydłużenie minimalnego okresu legalnego pobytu w Polsce z 3 do 10 lat jako warunku niezbędnego do uzyskania obywatelstwa. Propozycja ta wzbudziła kontrowersje, szczególnie w środowiskach organizacji wspierających integrację migrantów. Swój sprzeciw wyraziła m.in. Fundacja Ukraiński Dom, podkreślając, że nowelizacja może zniechęcić legalnie przebywających cudzoziemców do dalszego związania swojego życia z Polską.

2. Niemcy sprzeciwiają się rozbudowie atomu w Czechach

Czechy planują budowę nowej elektrowni jądrowej w Tušimicach, ok. 100 km na północny wschód od Tirschenreuth w Niemczech, z maksymalnie sześcioma reaktorami. Niemieckie organizacje antyatomowe oraz przedstawiciele partii Zielonych w Bawarii sprzeciwiają się temu projektowi.

3. Od lipca nowy wymóg UE. Wchodzisz na X, czy TikToka – musisz podać swój wiek

Od 1 lipca 2025 roku dostęp do popularnych serwisów internetowych, w tym mediów społecznościowych, zostanie istotnie ograniczony. Wszystko za sprawą nowej unijnej aplikacji do weryfikacji wieku – The Age Verification (AV). Aby zalogować się na platformach takich jak Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, X (dawny Twitter), a nawet LinkedIn, użytkownicy będą musieli potwierdzić swój wiek za pomocą oficjalnego narzędzia opracowanego przez Komisję Europejską.

4. Czeskie służby o kulisach francuskiej gry o atom

Francuzi na wszystkie sposoby próbowali powstrzymać budowę czeskiej elektrowni atomowej i zablokować koreańską firmę KHNP, która wygrała przetarg – donosi czeski portal „Respekt” powołując się na raporty Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa (BIS). Przegranym konkurentem KHNP była francuska państwowa firma EDF.

5. Fiskus kontroluje Polaków na podstawie danych z Vinted

Urzędy skarbowe i celno-skarbowe rozpoczęły kontrole podatników, którzy w latach 2023–2024 sprzedawali towary, świadczyli usługi lub wynajmowali mieszkania za pośrednictwem platform takich jak Vinted, Booking.com, Allegro czy OLX, nie rozliczając prawidłowo podatków. Dane, przekazane fiskusowi na mocy dyrektywy DAC7, dotyczą nawet 300 tysięcy osób. Eksperci ostrzegają, że pisma o kontroli to poważny sygnał, a podatnicy mogą stanąć przed koniecznością zapłaty zaległych podatków z odsetkami.

