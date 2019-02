TOP Tygodnia BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zastawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (11-15.02.2019).

1. Baca-Pogorzelska: I wtedy wchodzi Jadwiga Emilewicz, cała na biało (FELIETON)

Premier Mateusz Morawiecki powołał kilka dni temu międzyresortowy zespół do spraw energetyki prosumenckiej z minister technologii i przedsiębiorczości Jadwigą Emilewicz na czele. Czas na przełom? – pisze Karolina Baca-Pogorzelska z Dziennika Gazety Prawnej.

2. Baca-Pogorzelska: Czy w Polsce jest za dużo węgla? (FELIETON)

Nie, to nie jest AszDziennik. Trzy razy musiałam przeczytać komentarz Polskiej Grupy Górniczej wysłany w środę do PAP. I szczerze podziwiam kreatywność zarządu tej firmy – swoją drogą jednego z nielicznych w spółkach Skarbu Państwa, który tak mocno się trzyma i wszelkie zawieruchy kadrowe go omijają – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”.

3. Jakóbik: Wydrylowana dyrektywa gazowa to nie koniec gry o Nord Stream 2

Niemcy mogą same zdecydować o losie Nord Stream 2, jeśli pozwolą im na to państwa członkowskie wbrew Komisji Europejskiej. To zły sygnał przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jednak nawet regulacja w proponowanym obecnie kształcie może opóźnić sporny projekt – ostrzega Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Sawicki: Czy będzie zwrot Danii w sprawie Nord Stream 2?

– Jeszcze nie opadł kurz po kompromisie dotyczącym nowelizacji dyrektywy gazowej, mającej na celu zlikwidowanie luki prawnej przy budowie gazociągów z państw trzecich do UE i obowiązku ujęcia takich inwestycji liberalizującym trzecim pakietem energetycznym, a niektórzy komentatorzy w Danii zaczynają przekonywać o bezcelowości dalszego blokowania projektu. Czy zapowiadają zwrot w polityce duńskiej? – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor portalu BiznesAlert.pl.

5. Wiśniewski: Szczytem bliskowschodnim Polska wpisuje się w transatlantycki podział pracy (ROZMOWA)

Bartosz Wiśniewski, kierownik Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówił o przyczynach zwołania szczytu bliskowschodniego w Polsce.