TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze artykuły mijającego tygodnia

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (22-26.11.2021).

1. Przychodniak: Chiny będą obserwować sytuację na granicy, ale nie będą się angażować

Chiny nie zaangażują się szerzej w konflikt graniczny na polsko białoruskiej granicy, chociaż bez wątpienia ten konflikt nie jest im na rękę ze względów ekonomicznych – mówi Marcin Przychodniak, ekspert PISM ds. Chin w rozmowie z BiznesAlert.pl.

2. Bieczyński: Jaki reaktor dla Polski? Wygląda na to, że Polacy pokochali atom z Francji

Co Polakom podoba się we Francji? Wspaniałe zabytki, świetna kuchnia, ekstrawagancka moda, romantyczna miłość i czerwone wino. Polakom podoba się także francuski przemysł atomowy i chętnie by widzieli w Polsce reaktory jądrowe francuskiej produkcji. Inspiracją do tego artykułu była ankieta przeprowadzona wśród entuzjastów energetyki w związku z planami budowy elektrowni atomowych w Polsce – pisze Dominik Leon Bieczyński z Zielonego Atomu.

3. Mielczarski: Wielkie problemy małych reaktorów. Czy uda się je przezwyciężyć?

Małe reaktory jądrowe to stary pomysł z lat 40. XX wieku. Pierwszy reaktor o mocy 5MW został zbudowany w byłym Związku Radzieckim w 1954 roku. Od tego czasu było prowadzone 57 projektów, z czego działa tylko pięć: w Rosji, Indiach i Pakistanie, a dwa są w trwającej od lat budowie. Porzucono 22 nieudane projekty. Czy obecna moda na małe reaktory sprawi, że w ciągu kilku lat zostaną pokonane problemy, których nie udało się rozwiązać przez ponad 70 lat? – pisze prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

4. Marszałkowski: Rosja maskuje przygotowania do ofensywy

Putin śmielej wznieca napięcie w Europie, aby przykryć rzeczywisty cel, który przyświeca mu od lat – resuscytacja Związku Sowieckiego w nowym wydaniu. W obliczu problemów wewnętrznych, spadających sondaży i zaufania społecznego, Kremlowi potrzebny jest sukces. Białoruś już wpadła w pułapkę, teraz czas na Ukrainę – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Giers: Spięcie energetyczne między Szwecją a Norwegią wywołuje niepokój uczestników rynku Nord Pool

We wtorek 23 listopada norweski operator sieci przesyłowych (OSP) Statnett poinformował o ograniczeniu przepływów energii elektrycznej między obszarami wymiany NO1 (Norwegia) i SE3 (Szwecja). Ruch ten jest odpowiedzią na analogiczne działanie szwedzkiego OSP Svenska Kraftnät. Spięcie pomiędzy Szwecją a Norwegią wywołuje zaniepokojenie również u innych uczestników rynku Nord Pool – Danii i Finlandii. Występuje ono bowiem w samym środku kryzysu energetycznego, tuż przed nadchodzącą zimą – pisze Maciej Giers z Esperis Consulting.