TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (20-24.05.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Jóźwicki: Czy i kiedy węgiel będzie tańszy? (ANALIZA)

W dłuższej perspektywie wzrost gospodarczy w Azji i globalne przejście na czystą energię będą wyznaczać kierunek cen węgla. Ceny węgla są kształtowane przez popyt ze strony elektrowni i użytkowników przemysłowych oraz podaż w głównych krajach górniczych, takich jak Chiny, Australia, Indonezja i Rosja – pisze Marcin Jóźwicki, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Napierała: Rosja destabilizuje. Ceny gazu rosną przy każdej inbie (ROZMOWA)

– Cała polityka rosyjska jest nakierowana na destabilizację przy użyciu cen gazu. One rosną gdy tylko na świecie pojawia się jakaś inba – mówi dr Piotr Napierała, historyk i komentator stosunków międzynarodowych w rozmowie z BiznesAlert.pl.

3. Korolec: Polska skorzysta z KPO później niż Europa, ale może to zrobić skutecznie (ROZMOWA)

Wydarzenia, takie jak wojna na Ukrainie, sprawiają, że Krajowe Plany Odbudowy mogą wymagać korekty pomysłów i działań. Późniejsze przyjęcie KPO przez Polaków to szansa na doprecyzowanie go w innych kwestiach niż te, które pojawiły się w początkowych założeniach rządu. Może to być pewien atut, dzięki któremu Polska wykorzysta środki do ograniczenia importu paliw kopalnych z Rosji – mówi Marcin Korolec, prezes Instytutu Zielonej Gospodarki w rozmowie z BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Wojny prawnicze o Jamał

Gazociąg Jamalski służy do dostaw gazu z Rosji do Polski oraz przesyłu do Niemiec. Po zakręceniu kurka przez Gazprom w maju 2022 roku nie ma już rozterek nad tym czy sprowadzać ten surowiec, ale spory prawnicze z przeszłości pokazują, dlaczego to dobrze, że przesył Jamałem jest już pod parasolem ochronnym regulacji w Polsce i Unii Europejskiej – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. J. Perzyński: Depopulacja może spowolnić mocarstwowe zakusy Chin

Przez wiele lat Chiny były najludniejszym państwem na świecie, z populacją przekraczającą 1,4 miliarda ludzi. Liczba ludności w Państwie Środka na przestrzeni lat bardzo szybko rosła, a gospodarka notowała rekordowe wyniki. Niestety, z biegiem czasu wyczerpał się model gospodarczy, który głównie opierał się na taniej sile roboczej, niskich kosztach produkcji i wysokim przyrostem naturalnym. Obecnie Chiny zanotowały spadek liczby ludności, który może przerodzić się w prawdziwy kryzys i być może spowolni mocarstwowe zakusy Pekinu, tworząc widmo depopulacji kraju – pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl.