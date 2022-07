TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (27.06-1.07.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Jakóbik: Gra o gaz dla Baltic Pipe trwa

Polska ma mieć gaz na zimę. Dodatkowe wydobycie i umowy mają zapełnić maksymalnie Baltic Pipe, a reszta może pochodzić z giełdy, pod warunkiem, że nie zabraknie na niej gazu przez działania Rosji – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Wójt gminy Choczewo: Nie jesteśmy przeciwni atomowi, ale chcemy partnerskiego traktowania (ROZMOWA)

Mieszkańcy gminy Choczewo nie sprzeciwiają się co do zasady energetyce jądrowej. Rozumiemy jej znaczenie dla polskiej gospodarki. Chcemy jednak, aby nasze postulaty dotyczące konkretnych kwestii zostały wysłuchane i potraktowane z należytą tak dużej inwestycji starannością – mówi wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka w rozmowie z BiznesAlert.pl.

3. Kowalski: Czy Polsce zabraknie gazu? (ANALIZA)

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski przedstawia w analizie obecną sytuację na rynku gazu w Unii Europejskiej. Jego zdaniem w przyszłych miesiącach należy spodziewać się podwyżek cen gazu i energii elektrycznej w Europie i Polsce. Ostrzega też przed niedoborem gazu na rynku polskim. – Wydaje się, iż można poczynić założenie, że przy negatywnych warunkach pogodowych gazu zabraknie po około 30 dniach. Zaś przy sprzyjających warunkach będzie pracował 100 dni – pisze Kowalski w analizie.

4. Perzyński: Wyłączając atom, Niemcy ryzykują nie tylko własną recesją

W 2011 roku Niemcy zadziwiły świat swoją decyzją o odejściu od energetyki jądrowej po katastrofie w Fukushimie. Chociaż ruch ten był oczekiwany przez większość społeczeństwa i sceny politycznej, to w dobie kryzysu energetycznego, kiedy liczy się każdy megawat w systemie, coraz głośniej wybrzmiewa pytanie, czy posunięcie to było słuszne. Nawet wśród polityków koalicji rządzącej pojawiają się głosy, że warto utrzymać w systemie ostatnie trzy elektrownie jądrowe. Czy jednak nie jest na to za późno? – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Jóźwicki: Czy i kiedy węgiel będzie tańszy? (ANALIZA)

W dłuższej perspektywie wzrost gospodarczy w Azji i globalne przejście na czystą energię będą wyznaczać kierunek cen węgla. Ceny węgla są kształtowane przez popyt ze strony elektrowni i użytkowników przemysłowych oraz podaż w głównych krajach górniczych, takich jak Chiny, Australia, Indonezja i Rosja – pisze Marcin Jóźwicki, współpracownik BiznesAlert.pl.