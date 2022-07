TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (11-15.07.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Linde: Niemcy nie chcą transportu ropy na Odrze (ROZMOWA)

W ostatnim czasie głośno dyskutowane są ewentualne możliwości dostaw ropy do rafinerii Schwedt przez polskie porty. Mowa była tu głównie o naftoporcie gdańskim. Jednak Linde, były profesor uczelni Uniwersytetu Technicznego (TU) w Berlinie, uważa, że należy pomyśleć raczej o portach w Świnoujściu i Szczecinie, co wynika i z geografii i z ekonomiki. Jego zdaniem, wcale nie są do tego potrzebne rurociągi, tylko zwykły tankowiec. – W Świnoujściu na pewno znalazłoby się miejsce na taki tankowiec na 100 tys. ton ropy, bo takie tankowce cumują już w gazoporcie – zaznacza w rozmowie z BiznesAlert.pl.

2. Marszałkowski: Jak problemy LPG uderzają w ropę Rosji

Brak eksportu LPG przekłada się na proces wydobycia ropy naftowej przez rosyjskie koncerny energetyczne. W jaki sposób? Opisuje Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Kloc: Pakiet Fit for 55 najmocniej uderzy w młode pokolenie

Drogie samochody, niedostępne mieszkania, pogorszenie się cywilizacyjnych standardów życia – pakiet Fit for 55 najmocniej uderzy w młode, wchodzące w dorosłość pokolenie. Ostatnie głosowania w Parlamencie Europejskim nie pozostawiają złudzeń. Szkoda, że wielu polskich europosłów firmuje tę pseudo-klimatyczną szopkę – pisze Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego.

4. Jakóbik: Pauza Nord Stream 1 zwiastuje pogłębienie kryzysu

– Ceny gazu zbliżają się do maksimum z okresu po rozpoczęciu ataku Rosji na Ukrainę. Los dostaw przez Nord Stream 1 jest niepewny pomimo ustępstw w sprawie spornej turbiny. Gazprom realizuje cel polityczny Kremla, jakim jest niepewność paraliżująca Zachód. I tak może w każdej chwili zakręcić kurek z gazem. To paradoksalnie szansa dla Polski i innych krajów członkowskich – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Stachura: Korea wie, że elektrownia jądrowa to nie wszystko, czego potrzebuje atom

Polska musi stworzyć organizm energetyki jądrowej, a elektrownia będzie tylko wierzchołkiem góry lodowej. Niezależnie od wyboru kraju do współpracy, będzie musiała zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem zapewnienia infrastruktury towarzyszącej i finansowania, ale przede wszystkim wiedzy, niezbędnej do obsługi i funkcjonowania dużego atomu. Korea Południowa może pokazać Polakom jak to zrobić – pisze Jędrzej Stachura, redaktor BiznesAlert.pl.