TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (25-29.07.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Rajewski: Nie pijcie płynu Lugola!

Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej będący ekspertem sektora jądrowego uspokaja w sprawie zajęcia Elektrowni jądrowej Zaporoże przez Rosjan podczas inwazji na Ukrainie. – Nie pijcie płynu Lugola. Raz, że nie ma po co. Dwa, ze nawet gdyby miało być po co, to jeszcze nie ma. A po trzecie płyn Lugola nie stanowi środka ochrony radiologicznej, stanowił w tej roli peerelowski erzac – apeluje.

2. Jakóbik: Powrót jądrowego Chmielnickiego

– Dostawy z Elektrowni Chmielnicki na Ukrainie wchodzące na agendę unijną to źródło taniej energii i sporów politycznych w Polsce – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Pędziwol: Orgia zachwytów i masochistyczne samobiczowanie (FELIETON)

Najnowsza „Polityka” (nr 30/3373, 20.-26.07.2022) przynosi między innymi fotoreportaż z JETE – jak w skrócie Czesi nazywają elektrownię atomową w Temelínie. Już sam tytuł mówi wszystko: „Czeski orgazm, polska impotencja”. Generalnie rzecz biorąc jest to orgia zachwytów tytułowym orgazmem czeskim połączona z masochistycznym samobiczowaniem nad polską impotencją jądrową. Przyjemność najwyraźniej jest podwójna – pisze Aureliusz M. Pędziwol, współpracownik BiznesAlert.pl.

4. Radomski: Szybsze pociągi potrzebują więcej mocy. Jak zasilić KDP? (ANALIZA)

Polska w pogoni za Europą Zachodnią chce zbudować sieć kolei dużej prędkości, ale znacznie większa prędkość pociągów wiąże się z poborem znacząco większej mocy. Stosowany na polskiej sieci kolejowej system 3 kV DC nie jest w stanie dostarczyć jej w takich ilościach. Zagadnienie zasilania Kolei Dużej Prędkości (KDP) prądem przemiennym o napięciu 25 kV stanowi problem multidyscyplinarny i obejmuje sprawy z zakresów mechaniki, transportu, budownictwa, elektrotechniki, elektroenergetyki, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, ekonomiki, a także polityki klimatycznej. Im lepszy będziemy mieli transport szynowy, tym mniej ruchu będzie obciążać polskie drogi, co przyczyni się również do oszczędzania energii dzięki większej efektywności energetycznej transportu zbiorowego. Nowe linie kolejowe dostaną nowoczesny system zasilania – pisze Daniel Radomski, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Jakóbik: Spirala populizmu w energetyce (FELIETON)

– Przywileje raz przyznane trudno będzie cofnąć. Kryzys energetyczny w toku i gospodarczy na horyzoncie każą zaciskać pasa, ale główne stronnictwa polityczne chcą go popuszczać, by folgować wyborcom i zamieniają debatę w licytację – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.