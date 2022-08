TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (15-19.08.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Jakóbik: Wojna totalna Gazpromu kontra wiatraki za gaz do Baltic Pipe

Gazprom idzie na wojnę totalną na rynku gazu. Polska powinna iść na totalną kontraktację mocy gazociągu Baltic Pipe, a jednym z potencjalnych dostawców błękitnego paliwa jest francuski Total, który mógłby być zainteresowany pakietową wymianą gaz za wiatraki – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Sadowski: Po co Polsce japońska fabryka pomp ciepła

Daikin za 300 mln euro wybuduje w Łodzi fabrykę pomp ciepła. Zapewni to ponad tysiąc nowych miejsc pracy. Zbudowany, przemysłowy obiekt przyczyni się do pobudzenia regionalnej gospodarki, zarówno ze względu na jego zapotrzebowanie na siłę roboczą, jak i niezbędne, infrastrukturalne zaplecze – pisze Jakub Sadowski, współpracownik BiznesAlert.pl.

3. Fedorska: Nadbałtycka budowlana samowolka u stóp turbin wiatrowych

Gdy ponad dwie dekady temu powstawały wiatraki, miejscowym dużo obiecywano. Dla wszystkich miał być tani prąd, a do Cisowa i okolic miały popłynąć duże pieniądze. Z obietnic nie zostało nic, poza wiatrakami wznoszącymi się kilkaset metrów od zabytkowego kościoła – pisze Aleksandra Fedorska, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Radomski: Rozwój magazynów energii pozwoli bezpiecznie rozwijać OZE

Zmienność produkcji źródeł, która zależy od pogody musi być wsparta w systemie magazynami energii, zdolnymi do szybkiej zmiany trybu pracy. Rozwój magazynów energii pozwoli na zwiększenie udziału OZE przy zachowaniu stabilności i niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – pisze Daniel Radomski, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Marszałkowski: Węgiel dociera do Polski, ale czy dotrze do polskich domów?

Kryzys energetyczny powoli goreje w Polsce. Na razie, ze względu na wysoką temperaturę i sezon urlopowy nie każdy go czuje, jednak wraz z nadejściem jesiennych chłodów i krótszych dni problem może stać się palący w wielu gospodarstwach domowych ze względu na dostęp do węgla, który dociera do naszych portów, ale musi jeszcze zostać rozprowadzony po kraju – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.