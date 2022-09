TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (29.08-2.09.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Wyciek: Europa może wprowadzić obowiązek oszczędzania energii i cenę maksymalną

Według informacji na temat szkicu reformy rynku energii w Unii Europejskiej proponowanej przez Komisję w odpowiedzi na kryzys energetyczny, Europa ma obowiązkowo ograniczyć zużycie energii, wprowadzić limit cen energii ze źródeł tańszych od gazowych po to, by oszczędzone środki posłużyły do obniżenia ceny hurtowej energii w ramach taryf.

2. Młynarkiewicz: Żadna elektrownia jądrowa nie jest zaprojektowana na wypadek prowadzenia wojny (ROZMOWA)

– Trzeba podkreślić, że żadna elektrownia nie jest zaprojektowana na wypadek prowadzenia wojny. Zdecydowanie taki obiekt nie powinien być celem ataków militarnych – mówi prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz w rozmowie z BiznesAlert.pl o Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie okupowanej przez Rosjan.

3. Fedorska: Gasumlage, czyli niemiecki klient zapłaci za Nord Stream 2

– Beneficjentem Gasumlage będą importerzy gazu, tacy jak Uniper, które całkiem świadomie postawiły na współpracę z rosyjskim Gazpromem i nawet brały aktywny udział w finansowaniu gazociągu Nord Stream 2. Teraz, gdy już wiadomo, że biznes z Gazpromem się nie udał, a ceny gazu poszybowały w górę, Uniper jest bliski upadku – pisze Aleksandra Fedorska, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Pomysł Polski może uchronić Europę przed wojną domową o gaz na którą liczy Putin

Sezon grzewczy się zbliża, a Gazprom coraz bardziej ogranicza dostawy gazu. Europejczycy zabiegają o kolejne kontrakty i tylko wspólne zakupy gazu uchronią ich przed bratobójczą walką o paliwo, na którą liczy Władimir Putin – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. J. Perzyński: Rzeka Jangcy wysycha na życzenie Pekinu

Obecnie Państwo Środka mierzy się z najsilniejszą i najdłuższą falą upałów, która trwa blisko 70 dni, co czyni ją najdłuższą od ponad sześciu dekad. Tylko w lipcu upały spowodowały straty gospodarcze szacowane na 2,73 miliardów juanów (400 milionów dolarów) i dotknęły 5,5 miliona ludzi od prowincji Syczuan (południowo-zachodnie Chiny) aż po Szanghaj. W efekcie największa rzeka w Chinach i jedna z największych na świecie – Jangcy – ma poważne problemy – pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl.