TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (5-9.09.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Mielczarski: Monopol handlu energią elektryczną powoduje wysokie ceny

Ceny energii elektrycznej, osiągają bardzo wysokie poziomy przekraczając nawet 2-3 krotnie koszty produkcji ze źródeł konwencjonalnych, które decydują o cenach energii elektrycznej (price makers). Tak wysokie i nieznajdujące uzasadnienia w kosztach produkcji ceny są niszczące dla gospodarki i społeczeństwa – pisze prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

2. Perzyński: Drugie dno polsko-niemieckiego sporu o Odrę

Wciąż czekamy na raport polsko-niemieckiej grupy roboczej, która ma wyjaśnić przyczyny katastrofy naturalnej na Odrze. Zgodnie z zapowiedziami polskiej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz jej niemieckiej odpowiedniczki Steffi Lemke z konferencji prasowej w Bad Saarow pod Berlinem, dokument ma być gotowy pod koniec września. Wydarzenie wywołało silne emocje wśród publicystów i polityków po obu stronach rzeki, ale sprawa ma też drugie dno – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Jakóbik: Wojna totalna Gazpromu kontra wiatraki za gaz do Baltic Pipe

Gazprom idzie na wojnę totalną na rynku gazu. Polska powinna iść na totalną kontraktację mocy gazociągu Baltic Pipe, a jednym z potencjalnych dostawców błękitnego paliwa jest francuski Total, który mógłby być zainteresowany pakietową wymianą gaz za wiatraki – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Kreml chce obalać rządy kryzysem energetycznym

– Protesty przeciwko drożyźnie z prorosyjskim podtekstem pokazują, że Rosjanie mogą wykorzystać kryzys energetyczny do zmiany rządów w Europie na takie, które wycofają wsparcie Ukrainy broniącej się przed inwazją – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Kloc: Co dalej z uprawnieniami do emisji CO2?

W priorytetowym trybie skierowałam do Komisji Europejskiej pytanie, czy zamierza podjąć jakieś działania w sprawie reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla? Czy Bruksela nie widzi, że ceny energii paraliżują gospodarkę i wpędzają ludzi w ubóstwo energetyczne? – pisze Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego.