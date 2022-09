TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (12-16-09.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Mielczarski: Polska stoi przed widmem wojny falowników przez problemy OZE (ANALIZA)

– Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przy braku długoterminowych i wielkoskalowych magazynów energii będzie prowadzić do przymusowego wyłączania OZE, czego skutkiem będzie ograniczenie możliwość zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych i niezrealizowanie celów transformacji energetycznej. To co dzieje się już obecnie w systemach niskich napięć, tzw. „wojny prosumenckich falowników”, to tylko przedsmak tego z czym będziemy wkrótce mieli do czynienia w całym systemie elektroenergetycznym – ostrzega prof. Władysław Mielczarski w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

2. Fedorska: Adblue, czyli dzień świstaka w Niemczech z czeskim oligarchą w tle

Rosyjski gaz jest podstawą produkcji nawozów sztucznych oraz takich produktów jak Adblue, które teraz są importowane do Niemiec – pisze Aleksandra Fedorska, redaktor BiznesAlert.pl. Niedobory Adblue rodzą niepokoje. Ich największy producent to Agrofert czeskiego oligarchy i byłego premiera Andreja Babisza.

3. Myślecki: Tej zimy przedsiębiorcy mogą obawiać się planowych wyłączeń energii

– To czego polscy przedsiębiorcy mogą naprawdę obawiać się tej zimy w zakresie dostaw energii, to konieczność planowych wyłączeń. Układ politycznych priorytetów oraz fakt, że kontrolowanymi przez państwo przedsiębiorstwami energetycznymi kierują politycy, a nie menedżerowie może jeszcze bardziej zdestabilizować i tak już niestabilną sytuację – powiedział prof. Wojciech Myślecki podczas konferencji „Zielona energia w służbie przedsiębiorczości” w Gaju Oławskim.

4. Jakóbik: Kryzys energetyczny może się skończyć szybciej przez kryzys gospodarczy (ANALIZA)

Kryzys energetyczny może się skończyć szybciej od szacunków, jeżeli kryzys gospodarczy zmniejszy zapotrzebowanie na surowce – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Nowak: Czekaliśmy na ustawę o cenach ciepła, dostaliśmy humbug (ROZMOWA)

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała podczas ostatniego sierpniowego posiedzenia Sejmu, że stworzy ustawę, która zagwarantuje, że ceny ciepła dla wszystkich Polaków nie wzrosną powyżej 40 procent. Czekaliśmy na tę ustawę, a dostaliśmy humbug – mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Nowak w rozmowie z BiznesAlert.pl.