TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (18-22.05.2020).

1. Świrski: Jak Ukraina zrujnowała swój rynek energetyczny (z dużą pomocą OZE)

Prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej opisuje jak doszło do destabilizacji rynku energii elektrycznej na Ukrainie przez połączony wpływ koronawirusa i szybkiego rozwoju OZE.

2. Jakóbik: Rezerwa węglowa coraz bliżej

Kolejne spółki energetyczne popierają plan wydzielenia elektrowni węglowych do osobnej spółki. Wygląda na to, że stworzenie rezerwy węglowej jest coraz bliżej – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Maksymowicz: Węgiel wraca na Wyspy

Samorządy brytyjskie z powodzeniem wydają zgody na nowe kopalnie odkrywkowe węgla kamiennego pomimo polityki krajowej zmierzającej do porzucenia tego paliwa w energetyce – pisze Adam Maksymowicz, współpracownik BiznesAlert.pl.

4. Marszałkowski: Czy Białoruś igra z Rosją przy okazji dostawy amerykańskiej ropy? (FELIETON)

Zbiornikowiec NS Captain wyruszył nad ranem 17 maja z redy portu Beaumont do litewskiej Kłajpedy. Statek rozładuje ładunek 80 tys. ton ropy przeznaczonej dla białoruskiego koncernu Biełnaftachim – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Jakóbik/Marszałkowski: Historia wciąż ciąży na Gazociągu Jamalskim (ANALIZA)

Trudno przedstawić konkretne liczby odnośnie do Gazociągu Jamalskiego ze względu na to, że większość danych jest objęta tajemnicą handlową. Udało się jednak ustalić, że nowe zasady pracy tego gazociągu to nadal rozwiązanie hybrydowe, które może ulec zmianie po zrzuceniu balastu umów historycznych z Rosjanami – piszą Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski z BiznesAlert.pl.