TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (3-7.10.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Łoskot-Strachota: Kreml mógł uznać, że to ostatni moment by użyć Nord Streamów przeciwko Zachodowi

– Europa zapewne już nigdy nie wróci do takiej wymiany handlowej z Rosją jak przed 24 lutego. Być może elity polityczne na Kremlu zdecydowały, że to ostatni moment na wykorzystanie infrastruktury, gazu i Nord Stream jako narzędzi w walce z Zachodem, ponieważ za rok-dwa zapewne już nie będziemy potrzebować surowca rosyjskiego do funkcjonowania gospodarki, a w każdym razie będziemy go potrzebować znacznie mniej – mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Agata Łoskot-Strachota w rozmowie z BiznesAlert.pl.

2. Héjj: Węgrzy wychodzą źle na uzależnieniu od gazu z Rosji

– Węgry podpisały z Gazpromem porozumienie o odroczeniu płatności za gaz w bieżącym sezonie grzewczym. Istnieje scenariusz, w którym Budapeszt będzie musiał zapłacić Rosjanom 5,9 mld euro – pisze Dominik Héjj, współpracownik BiznesAlert.pl oraz analityk Instytutu Europy Środkowej, autor książki „Węgry na nowo. Jak Viktor Orbán zaprogramował narodową tożsamość”. – Budapeszt za gaz płaci Gazpromowi więcej, aniżeli zapłaciłby na wolnej giełdzie w Holandii – dodaje.

3. Jakóbik: Czy Rosja sięgnęła po opcję atomową w energetyce?

– Jeżeli to Rosjanie są odpowiedzialni za uszkodzenie Nord Stream 1 i 2, to oznacza, że eskalacja ich wrogich działań w energetyce przechodzi w ostatnią fazę na progu gorącej wojny z Zachodem. To byłaby opcja atomowa nakazująca działać natychmiast – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Stachura: Co Polacy mają na stole w przededniu narodzin polskiego atomu

Wybór partnera do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to jeden z najważniejszych momentów w historii polskiej energetyki. Amerykanie, Francuzi i Koreańczycy położyli już trzy oferty na stole. Teraz czekają na decyzję Polaków, którzy mają wybrać jedną z nich do końca 2022 roku. Co oferują trzej weterani atomu? – pisze Jędrzej Stachura, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Kurtyka: Musimy oszczędzać energię aż do przesady (ROZMOWA)

– Musimy oszczędzać energię aż do przesady. Im zimniej będzie za oknem, tym lepiej będziemy rozumieć, że takie podejście jest uzasadnione – mówi były minister klimatu RP Michał Kurtyka w rozmowie z BiznesAlert.pl.