TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (17-21.10.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

Jakóbik: Atomowa dobudówka Polski, czyli kimchi oprócz burgera?

– Media obiegły spekulacje na temat zaangażowania Polskiej Grupy Energetycznej w budowę atomu z Koreańczykami. Gdyby doszło do układu o dobudówce do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, byłaby to dobra wiadomość dla Polski. Im więcej stabilnej i zeroemisyjnej energii tym lepiej – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Roszkowski: PGNiG z Orlenem ma norweski gaz, a może mieć offshore

PGNiG przygotowujący się do połączenia z Orlenem zdołał zabezpieczyć nowy kontrakt na dostawy gazu z Norwegii. Po połączeniu obie firmy mogą zawalczyć o morskie farmy wiatrowe. Komentuje Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Fedorska: Czy Niemcom wystarczy węgla?

Największe wyzwanie niemieckiego importu i organizacji transportowych węgla to plan dekarbonizacji najpóźniej w 2030 roku. Obecnie Niemcy muszą importować więcej węgla niż można było się spodziewać, ale czy im go wystarczy? – zastanawia się Aleksandra Fedorska, redaktor BiznesAlert.pl.

Jakóbik: Rosjanie nie są w stanie podbić Ukrainy, więc spróbują ją zamrozić

– Ukraina jest zagrożona wielkim głodem w energetyce wywołanym przez Rosję. Polska powinna stanąć na czele europejskiej pomocy pozwalającej uchronić naszych wschodnich sąsiadów przed katastrofą humanitarną – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Perzyński: Olaf Scholz wsadził kij w mrowisko przedłużając życie niemieckiego atomu

Temat przedłużenia funkcjonowania ostatnich trzech niemieckich elektrowni jądrowych w obliczu trwającego kryzysu energetycznego był punktem zapalnym w koalicji sygnalizacji świetlnej SPD-Zieloni-FDP. Na dłuższą pracę atomu nalegali w szczególności liberałowie, wbrew tradycyjnie antyatomowym Zielonym. Decyzja kanclerza Olafa Scholza, by elektrownie pracowały do kwietnia przyszłego roku, może z jednej strony przyczynić się do złagodzenia i tak już trudnej sytuacji na rynku energii, ale z drugiej strony może być przyczyną dalszych sporów w rządzie federalnym, pomimo chwilowych pochwał z obu stron – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.