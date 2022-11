TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (21-25.11.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Czy Komisja zablokuje atom w Polsce? Onichimowski: Lepiej nie wywoływać wilka z lasu

Polska wybrała amerykański Westinghouse jako partnera technologicznego budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Czy Komisja Europejska będzie miała zastrzeżenia do trybu wyboru? – Zastrzeżenia nie są przesądzone, ale lepiej nie wywoływać wilka z lasu – ocenia Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego. Źródła z okolic projektu przekonują, że to „wróżenie z fusów”.

2. Jakóbik: Polska i Niemcy mogą dobić stację benzynową Putina (ANALIZA)

Przychody Rosji ze sprzedaży ropy są rekordowo niskie jeszcze przed nieszczelnym embargo unijnym, bo surowiec z Rosji staje się trędowaty. Polska i Niemcy mogą sprawić, że straty będą jeszcze większe i być może zachęcą Rosjan do wycofania się z Ukrainy – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Marszałkowski: Czy kosmos powie prawdę o wybuchach Nord Stream?

Wciąż nie wiemy kto stoi za sabotażem gazociągów Nord Stream 1 i 2. Trwają dochodzenia prowadzone zarówno przez szwedzkie i duńskie organy ścigania, a swoje śledztwo prowadzi też Rosja oraz spółka-operator Nord Stream AG. Czy zdjęcia z kosmosu przybliżą nas do prawdy? BiznesAlert.pl uzyskał je od firmy SpaceKnow – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Lech: Rosja zarabia coraz mniej na ropie i gazie przez sankcje

Od maja do października każdego jednego miesiąca Rosja otrzymuje niższe wpływy do kasy z eksportu ropy i gazu w stosunku do zeszłego roku. Jest to proces stały i nieodwracalny – pisze Mateusz Lech, współpracownik BiznesAlert.pl, znany też jako Pan Zen.

5. Stachura: Nadchodzi pierwszy gwizdek najbardziej emisyjnych mistrzostw w historii

Mimo wielkich zapowiedzi, Katar nie troszczy się o środowisko czy emocje sportowe. Za kilka dni rozpoczynają się najbardziej emisyjne mistrzostwa w historii piłki nożnej – pisze Jędrzej Stachura, redaktor BiznesAlert.pl.