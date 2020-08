TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (3-7.08.2020).

1. Jakóbik: Europejski Zielony Ład zwróci się, jeśli uwzględni różnorodność

Czy Europejski Zielony Ład zwróci się w postaci nowej, innowacyjnej branży przemysłu? Tak, ale może przy okazji zmieść starą i musi odpowiedzieć na wyzwanie uzależnienia od importu komponentów OZE – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Marszałkowski: Czy Fortuna opuściła Nord Stream 2?

W ostatnim tygodniu gruchnęła wieść, że jedna z rosyjskich firm biorąca udział w realizacji projektu Nord Stream 2 wycofała się z jego dalszej budowy. Firma to poinformowała, że nie zamierza wykorzystywać do budowy ani barki Fortuna ani innej jednostki morskiej. Czy to jednak rzeczywiste zapewnienia i Fortuna faktycznie nie będzie budować Nord Stream 2? – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Olbrycht: Polska zgodziła się, aby to inne kraje decydowały o środkach na transformację (ROZMOWA)

Sposób wydatkowania środków Funduszu Odbudowy przez poszczególne kraje, w tym także na transformację energetyczną, będzie podlegać nie tylko opinii Komisji, ale także głosowaniu Rady Unii Europejskiej. To inne kraje będą decydować o tym, na co idą środki u nas w kraju. Dziwi nas zgoda premiera Mateusza Morawieckiego na takie działanie – powiedział Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskiej Partii Ludowej w rozmowie z BiznesAlert.pl.

4. Perzyński: Odejście od węgla będzie się opłacać

Część aktywistów ekologicznych uparcie twierdzi, że pandemia koronawirusa wyłącznie zaszkodzi środowisku naturalnemu, ponieważ zaoszczędzone emisje zostaną zwrócone z nawiązką przy okazji rozbudzania gospodarek po recesji. Trudno jednak zaprzeczyć, że to odnawialne źródła energii są zdecydowanym wygranym przykrej sytuacji z ostatnich miesięcy i wygląda na to, że możliwe jest utrzymanie trendu oznaczającego schyłek węgla na świecie. Warto zapytać jak do tego doszło – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Musiałek: Polska nie będzie płaskoziemcem polityki klimatycznej (ROZMOWA)

Zdaniem Pawła Musiałka z Klubu Jagiellońskiego Polska uzyskała zadowalające owoce negocjacji celu neutralności klimatycznej i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. – W najbliższych trzech latach bez wyborów można spokojnie przyjąć strategię energetyczną wspieraną przez transformatorów zyskujących coraz większy wpływ w obozie Zjednoczonej Prawicy – przekonuje rozmówca BiznesAlert.pl.