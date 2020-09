TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (14-18.09.2020).

1. Baca-Pogorzelska: Ultimatum związkowców. Myśleli, że strategia energetyczna to „ściema dla Unii”

Górnicze związki zawodowe oczekują rozmów z Mateuszem Morawieckim. Jeśli premier ich nie podejmie, grożą protestami – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracowniczka BiznesAlert.pl. Związkowcy myśleli, iż wszystkie plany transformacji to „taka ściema dla UE”.

2. Marszałkowski: Koronawirus uderza w finał budowy Nord Stream 2. Maskirowka trwa

Rosyjski statek Akademik Czerski, który będzie finalizował budowę Nord Stream 2 cumuje od ósmego maja przy nabrzeżu niemieckiego portu w Mukran. Udało nam się ustalić co się z nim dzieje i kiedy będzie mógł rozpocząć prace przy budowie gazociągu – pisze Mariusz Marszałkowski, dziennikarz BiznesAlert.pl.

3. Sawicki: Czy Polska przyjmie cel neutralności klimatycznej dzięki PGE i Orlenowi?

Wiosną tego roku prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski przedstawił szerokiej opinii publicznej pomysł wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Kilka tygodni później plan ten zyskał wstępną akceptację ministerstwa aktywów państwowych. Coś co jeszcze na początku roku wydawało się mało realne, teraz staje się faktem. Czy podobnie będzie z neutralnością klimatyczną? – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Kloc: Bruksela szykuje kolejny bat na państwa członkowskie

W październiku Parlament Europejski czeka jedno z najważniejszych głosowań ostatnich lat. Prawo o klimacie to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która może wysadzić unijną gospodarkę i pogłębić polityczne podziały. W dodatku jeszcze nigdy tak ważna regulacja nie była tak słabo uzasadniona. Prawo o klimacie oparte jest na przekonaniu, że „jakoś to będzie” – pisze Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego (PiS).

5. Bryjak: Co kryzysy dostaw energii w Polsce i Kalifornii mówią o nowym systemie energetycznym? (ANALIZA)

Kształtuje się właśnie nowy system energetyczny: rozproszony, lokalnie (prawie) samowystarczalny, oparty nie o pojedyncze bloki o wielkich mocach, lecz na wielu jednostkach różnych rodzajów i o mniejszych mocach, mocno uzupełniony o akumulację, w tym rozproszoną (…), jeśli nawet wystąpią jakieś problemy, związane z ekstremalnymi sytuacjami, to ich skala szkód i napraw będzie lokalna, a koszty opanowania sytuacji również proporcjonalne mniejsze – pisze Rafał Bryjak, analityk sektora energetycznego, posiłkując się przykładami z Kalifornii i Polski.