TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (5-9.10.2020).

1. Baca-Pogorzelska: Import węgla wyhamował, ale co dalej?

5,25 mln ton – tyle węgla kamiennego z zagranicy według danych Eurostatu wjechało do Polski w pierwszym półroczu 2020 roku. Czego należy się spodziewać w drugim półroczu 2020 roku? – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Marszałkowski: Co miliardowa kara UOKIK oznacza dla projektu Nord Stream 2?

Szóstego października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał spółkom zaangażowanym w finansowanie projektu Nord Stream 2 decyzję o nałożeniu kary za przeprowadzenie nielegalnej koncentracji w celu budowy gazociągu bałtyckiego. Co ta kara oznacza dla podmiotów finansujących kontrowersyjną inwestycję? – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Batory: Jeśli nie da się wygrać ze słoneczną rewolucją, lepiej się do niej przyłączyć

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku zakłada, że moc fotowoltaiki w Polsce ma sięgnąć 5-7 GW mocy w 2030 roku i 10-16 GW w 2040 roku. To szansa i wyzwanie sektora energetycznego. Jak reagować na słoneczną rewolucję?

4. Wróbel: Biometan może dać kilkanaście tysięcy miejsc pracy (ROZMOWA)

– Mówimy o kilkunastu tysiącach miejsc pracy o charakterze stałym, nie-sezonowym w rodzącym się sektorze biometanowni – mówi wiceprezes PGNiG Jarosław Wróbel. Jego zdaniem branża potrzebuje regulacji, które pozwolą się jej szybko rozwijać.

5. Perzyński: Afryce da się pomóc, nie kolonizując jej

Niemcy, największa gospodarka w Europie i jedna z największych na świecie, mają ambicję, by być jednym z liderów transformacji energetycznej. Narzędziem, które ma im do tego posłużyć jest wodór. Potrzebne do tego będą jednak gigantyczne ilości „ropy XXI wieku”, i by to osiągnąć, nasi sąsiedzi patrzą z nadzieją na Afrykę. Niestety budzi to obawy, czy takie plany są moralne – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.