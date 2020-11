TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (16-20.11.2020).

1. Jakóbik: Nord Stream 2 może powstać po Baltic Pipe

– Spełnia się czarny sen budowniczych Nord Stream 2. Jeżeli kolejne przeszkody nie zablokują jego budowy, to mogą go opóźnić na tyle, że rozpocznie pracę po gazociągu Baltic Pipe z Norwegii do Polski – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Maksymowicz: Recykling odpadów z polskiej elektrowni jądrowej?

– Polski kontrakt z USA na budowę elektrowni jądrowej przesądza też o składowaniu pochodzących z niej odpadów radioaktywnych. Stany Zjednoczone są zwolennikami ich głębokiego podziemnego lokowania. Taka też wersja została przyjęta dla tego rodzaju odpadów pochodzących z naszej przyszłej elektrowni jądrowej – pisze Adam Maksymowicz, współpracownik BiznesAlert.pl. Alternatywa to recykling.

3. Meres: Rozwód Polski z węglem jest coraz bliżej. Przypadek Imielina

Jeśli ktoś miał jeszcze złudzenia, że w Polsce można bez sprzeciwu społeczeństwa otwierać nowe kopalnie, to legły one właśnie w gruzach. Planowana w śląskim Imielinie nowa kopalnia węgla kamiennego najprawdopodobniej nie powstanie. Ważną batalię przeciwko temu projektowi wygrali właśnie mieszkańcy Śląska, wspierani przez organizacje ekologiczne. Jak długo rząd będzie jeszcze udawał, że Polska węglem stoi? – zastanawia się Anna Meres z Greenpeace Polska.

4. Chmiel: Zaklęcia wodorowe versus prawa fizyki

Komisja Europejska przedstawiła „Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” w której perspektywy dla tego nośnika energii są bardzo optymistyczne. Dokument praktycznie skupia się na samych zaletach natomiast pomija problemy techniczne, których niestety jest całkiem sporo. Jak widać optymizm polityków nie zawsze jest zgodny z „banalnymi” prawami fizyki – pisze Piotr Chmiel, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Baca-Pogorzelska: Powodzie kopalni w okupowanym Donbasie mają krytyczny wpływ na jakość wody pitnej

Podczas niedawnej konferencji w centrum prasowym Ukraińskiego Centrum Mediów Kryzysowych poświęconej ekologicznej zapaści w Donbasie, eksperci byli zgodni: w wyniku zalania kopalni i zanieczyszczenia wód na wschodzie kraju dochodzi do znacznego pogorszenia jakości wody pitnej. Może ona zagrażać życiu ludzi. Nawet tak samo jak kiedyś wody w strefie czarnobylskiej – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.