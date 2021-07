TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (12-16.07.2021).

1. Jakóbik: Atomowa rywalizacja o niezdecydowanego klienta w Polsce

– Amerykanie i Francuzi przygotowują oferty na budowę elektrowni jądrowych w Polsce. W cieniu są Koreańczycy, którzy także deklarują gotowość do udziału w programie. Ich zaangażowanie sugeruje, że termin oddania pierwszego reaktora jądrowego w 2033 roku jest możliwy do spełnienia. Rywalizacja o atom w Polsce służy klientowi, który do tej pory był niezdecydowany – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Sawicki: Między węglem a wodą, czyli gdzie leży prawda o Turowie?

Dzisiaj mają zostać wznowione rozmowy polsko–czeskie o wycofaniu przez Czechy skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) ws. przedłużenia czasu pracy odkrywki w Turowie. Gdzie leży przyczyna, która doprowadziła do sporu przed TSUE? Jak zdaniem PGE wyglądają problemy z wodą po stronie czeskiej? Odpowiedzi szuka redaktor BiznesAlert.pl Bartłomiej Sawicki.

3. Marszałkowski: Udział Polaków w atomie w Królewcu byłby sabotażem polskiej racji stanu

W ubiegłym tygodniu światem polskiej energetyki wstrząsnęła wieść Polityki Insight o zainteresowaniu koncernu ZE PAK, należącego do jednego z najbogatszych Polaków, Zygmunta Solorz-Żaka, kupnem udziałów w projekcie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Obwodzie Królewieckim. Informacje te kilka dni później potwierdził sam koncern wskazując, że analizuje możliwość inwestycji kapitałowej w projekt budowy elektrowni jądrowej w tej eksklawie – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Przypadek? Nie sądzę. Kryzys America First i wzmożenie antyatomowe w Polsce (FELIETON)

W czasie gdy kolejni potencjalni partnerzy ustawiają się w kolejce do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, a Amerykanie wykonują przełomowy ruch, w Polsce narasta wzmożenie antyatomowe i kryzys polityki zagranicznej nakierowanej na współpracę z USA. Przypadek? Nie sądzę – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny Biznesalert.pl.

5. Kochanowski: Przydomowe magazyny energii to przyszłość transformacji energetycznej (ROZMOWA)

Intensywny rozwój przydomowych instalacji fotowoltaicznych spowodował, że w niektórych miejscowościach już teraz pojawia się problem z przesłaniem wyprodukowanej energii do sieci. Pewnym naturalnym sposobem zabezpieczenia zarówno prosumenta jak i całej sieci są magazyny energii – mówi Krzysztof Kochanowski, prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii w rozmowie z BiznesAlert.pl.