TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (15-19.06.2020).

1. Jakóbik: Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. O co chodzi w strategii wodorowej Niemiec?

Zielony wodór ma być podobnie przełomową technologią Niemiec jak Odnawialne Źródła Energii. Jeśli ich plan się powiedzie staną się jej pionierem i eksporterem. Polska może wybrać, czy chce z nimi przecierać szlaki, czy korzystać z ich doświadczenia z opóźnieniem – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Sprzedawcy polskiego węgla ostrzegają: Polska nie jest gotowa na zmianę paliwa

– Już od 1 lipca nie będzie można sprzedawać miału z węgla kamiennego do gospodarstw domowych i instalacji o mocy do 1 MW – ostrzega Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla. – Racjonalnym wyjściem z tej sytuacji jest przedłużenie przez ministra klimatu obowiązywania norm jakościowych dla miałów węglowych o co najmniej dwa lata – przekonuje.

3. Maksymowicz: Globalna katastrofa ekologiczna na Syberii

29 maja 2020 roku nastąpił wyciek ropy naftowej ze zbiornika elektrowni w Norylsku. Świat został zaalarmowany o zmianach klimatycznych zachodzących na Syberii – pisze Adam Maksymowicz, współpracownik BiznesAlert.pl.

4. Marszałkowski: Czy flota Gazpromu płynie na odsiecz Nord Stream 2? (FELIETON)

Dwa rosyjskie statki zaopatrzeniowe, wykorzystywane do prac offshore, płyną do Europy. Czy Gazprom mobilizuje dodatkowe siły, aby budować Nord Stream 2? – pisze Mariusz Marszałkowski, dziennikarz BiznesAlert.pl.

5. Sawicki: Czy Polska dołączy do budowy wyspy energetycznej na Bałtyku i oszczędzi na offshore?

Pod koniec maja ministerstwo energetyki Danii zapowiedziało projekt budowy sztucznej wyspy wokół Bornholmu na Morzu Bałtyckim, wokół której znajdą się morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 10 GW. Klaster wokół wyspy połączony z kablem energetycznym oraz morskimi farmami wiatrowymi na Bałtyku może obniżyć finalne koszty budowy oraz uczynić z offshore stabilne źródło dostaw energii ze źródeł odnawialnych – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.