TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (13-17.09.2021).

1. Wójcik: Trójmorze i problem z Czwartym Morzem

Zdaniem ekspertów amerykańskich, niewiele państw członkowskich Unii Europejskiej zrobiło tyle, co Grecja w ciągu ostatnich kilku lat, aby zrealizować jeden z najważniejszych celów unijnych. Chodzi o dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu do Europy oraz zapewnienie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. To najważniejsza z ocen V Konferencji Energetycznej zorganizowanej przez Amerykańsko-Grecką Izbę Handlową 10 września tego roku – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: To będzie sroga zima. Gazowa wojna hybrydowa Rosji już trwa

– Ta zima ma być sroga przez wir polarny. To wspaniała okazja do użycia gazowej broni hybrydowej przeciwko Europie przez Rosjan, którzy chcą wymusić rozpoczęcie pracy Nord Stream 2 i zagrożenie nowym konfliktem na Ukrainie. Polska może pomóc zmniejszyć to ryzyko z użyciem gazu i atomu – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Fedorska: Kto spowodował blackout rafinerii na granicy Polski i Niemiec?

– Awaria w rafinerii PCK w Schwedt, przy granicy z Polską, jednej z największych w Niemczech, zaczęła się dokładnie o 10.44 w środę 8 września. Przyczyną była przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana nagłym spadkiem napięcia w sieci landowej, która w tym regionie obsługiwana jest przez firmę E.DIS z Fürstenwalde. Przyczyny pozostają nieznane – pisze Aleksandra Fedorska, współpracowniczka BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Kontratak atomu, bo taki mamy klimat. Reaktor ekstra od USA?

Raport pod egidą ministra Naimskiego sugeruje, że atom to najlepsza opcja dla Polski. Polityka klimatyczna sprawia, że Polacy nie mogą przeinwestować w gaz. Mogłoby powstać nawet siedem reaktorów ze wskazaniem na technologię amerykańską – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. J. Perzyński: Chiny mogą ukarać Polskę za „lex anty-Huawei”, ale nie ma się czego bać

Obecnie rząd polski jest w trakcie przygotowań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która przez ekspertów jest nazywana „lex anty-Huawei”. Pekin może szykować odwet w postaci utrudniania importu polskich produktów, ale przykład niedawnego sporu handlowego Chin z Australią pokazuje, że i z takiej sytuacji można znaleźć wyjście – pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl.