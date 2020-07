TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (20-24.07.2020).

1. Rapacka: Co blokuje rozwój farm fotowoltaicznych?

Rynek dużych farm fotowoltaicznych znalazł się w cieniu rozwoju mikroinstalacji PV w Polsce. Większe instalacje powyżej 1 MW będą wyraźniejsze w miksie energetycznym po 2020 roku. Duże instalacje mogą nie tylko znacząco przyśpieszyć transformację energetyczną w Polsce, ale i przysłużyć się dekarbonizacji polskiej gospodarki np. w formule sprzedaży bezpośredniej energii w ramach kontraktów power purchase agreement (PPA). Rynek dużych farm PV także musi się liczyć z kilkoma wyzwaniami – pisze Patrycja Rapacka, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Maksymowicz: Ogniwo fotowoltaiczne zamiast szyby w oknie

Na stronach internetowych Uniwersytetu Michigan w USA (SciensBlog.com – siódmego lipca 2020 roku) ukazała się informacja trzech chińskich profesorów tej uczelni – Jay Guo, Dong Liu i Chengang Li (Making Plastic More Transparent While Also Adding Electrical Conductivity) – o skonstruowaniu przez nich przeźroczystej plastikowej szyby nasyconej miedzią srebrem i cynkiem, która jednocześnie staje się ogniwem fotowoltaicznym – pisze Adam Maksymowicz, współpracownik BiznesAlert.pl.

3. Perzyński: Egipt vs. Etiopia. Czy czeka nas pierwsza wojna o wodę?

Spełnia się czarna przepowiednia wojen o wodę, chociaż być może nie w dosłownym znaczeniu. Przedmiotem sporu jest Nil i jego starożytna siła, zasobność w wodę i ogromna tama, a stronami konfliktu są Egipt i Etiopia. Mimo że to wciąż tylko wojna na słowa, to fakt, że woda z Nilu jest potrzebna do picia jak i do transformacji energetycznej pokazuje, w jaki sposób kwestie klimatu bezpośrednio mogą się wiązać z najbardziej podstawowym bezpieczeństwem – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Perzyński: Geotermia, as w rękawie Energiewende

Choć energia geotermalna jest dla Niemiec realną alternatywą dla ograniczenia emisji z ciepłownictwa i chłodzenia, to wciąż stosunkowo wysokie koszty ograniczyły jej ekspansję. Mimo to gdzieniegdzie w Niemczech widać ciekawe inicjatywy w tym obszarze – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Baca-Pogorzelska: Koronawirus zatrzymał import węgla z zagranicy

3,25 mln ton – tyle węgla z zagranicy trafiło do Polski przez cztery pierwsze miesiące tego roku. To gigantyczny spadek w porównaniu do lat ubiegłych – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.