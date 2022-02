TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (31.01-4.02.2022).

1. Fedorska: Jak w Niemczech trwoga to do gazu spoza Rosji droga. Przez Polskę?

Jeżeli chodzi o gaz, tej zimy w Niemczech wszystko poszło nie tak. Gaz nie jest wcale szczególnie deficytowym surowcem, a jego źródeł dostaw jest, patrząc na to z niemieckiego horyzontu, całkiem sporo. Niemcy wyobrażali to sobie tak, że głównym dostawcą gazu będzie Rosja, dodatkowo będzie się go kupowało z Norwegii, a doraźnie także z Holandii i Belgi. Jednak nie wszystko poszło po ich myśli – pisze Aleksandra Fedorska, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Burny: Nowa taksonomia pokazuje siłę Niemiec w Unii

Komisja Europejska przedstawiła projekt aktu delegowanego taksonomii unijnej, który określa atom i gaz jako źródła zrównoważone, a przez to zasługujące na wsparcie finansowe. – Końcowe stanowisko KE pokazuje siłę wpływu rządu Niemiec na dokumenty przyjmowane finalnie w Brukseli – przekonuje Maciej Burny z Enerxpierience.

3. Jakóbik: Polska potrzebuje większych magazynów gazu (ANALIZA)

Polska chce rozbudować magazyny gazu. Będzie to niezbędny element zwiększania bezpieczeństwa dostaw w obliczu przewidywanego spadku dostaw z Rosji przez Gazociąg Jamalski. Przyspieszenie prac może wymagać zmian systemowych – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Skoro kontrakt jamalski z Gazpromem jest taki dobry, to o co Polsce chodzi?

– Skoro kontrakt jamalski z Gazpromem jest taki wspaniały, to o cóż nam Polakom od kilkudziesięciu lat chodzi? Wystarczy zajrzeć do dokumentów, które być może po raz pierwszy widzą światło dzienne – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Jakóbik: Atomowe przedwiośnie roztapia zamrożone spory

– Na przełomie lutego i marca powinien zostać opublikowany raport oddziaływania elektrowni jądrowej w Polsce na środowisko. Także wtedy ma być przyjęta specustawa jądrowa. Administracja pragnąca podjąć wiążące decyzje w 2022 roku staje w ogniu krytyki Partii Zielonych oraz konkurencji w postaci małych reaktorów jądrowych – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.