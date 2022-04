TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (11-15.04.2022).

1. Marszałkowski: Embargo na ropę rosyjską będzie niczym uderzenie jądrowe

W zachodnim „arsenale” broni do wykorzystania przeciwko Rosji zostało już niewiele „efektorów”. Ten jeden, który jeszcze pozostał, może odmienić wszystko. Tą bronią jest embargo na import ropy. Efekt użycia nie będzie widoczny od razu, ale jego skutki będą oznaczać de facto zagładę budżetu rosyjskiego – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Fedorska: Port kontenerowy w Świnoujściu znów na celowniku Niemiec – BiznesAlert.pl

Polacy przygotowują się do budowy portu kontenerowego w Świnoujściu. Z niektórych kręgów w Niemczech słychać sprzeciw wobec tej inwestycji – pisze Aleksandra Fedorska, redaktorka BiznesAlert.pl.

3. Neumann: Niemieccy zieloni mają problem z rozbudową portu kontenerowego w Polsce

Protest strony niemieckiej przeciw budowie portu kontenerowego w Świnoujściu istnieje od samego początku, gdy tylko zaczęto rozmawiać o tym projekcie po stronie polskiej. Hannah Neumann, posłanka partii Zielonych w Parlamencie Europejskim, jest najbardziej znaną osobą po stronie sprzedających się powstaniu tego portu. Jest ona także inicjatorką związanej z tym tematem petycji skierowanej do struktur europejskich. Neumann jest z zawodu politologiem i zajmowała się naukowa kwestiami konfliktów międzynarodowych i polityk pokojowych. Do Parlamentu Europejskiego została wybrana w 2019 roku. Neumann nie wyklucza kategorycznie budowy portu, ale kwestionuje rozmach projektu.

4. Chorowski/Kurtyka: Bloki 200+ to źródło technologii niezbędnej do transformacji energetycznej Polski

– Kiedy wiatr przestaje wiać albo słońce zachodzi w ciągu minut, bardzo szybko w systemie odnawialnym spada generowana moc. Źródła istniejące, czyli głównie węglowe powinny móc szybko skompensować ten ubytek. Dlatego założeniem programu Bloki 200+ było opracowanie technologii takiej modernizacji bloków o mocach 200 lub 360 MW, żeby mogły one stanowić część regulacyjną systemu, jednocześnie spełniając wyśrubowane wymogi środowiskowe w stopniu pozwalającym na ich eksploatację co najmniej do roku 2035 – piszą Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR w latach 2016-19, Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2016-20, współtwórcy programu Bloki 200+.

5. Marszałkowski: Zatopienie Moskwy nie potwierdza mitu o białych słoniach

Niektórzy stawiają tezę o tym, że zatopienie fregaty Moskwa przez Ukraińców to dowód na to, że nawodne jednostki są przeżytkiem. Jednak porażka Rosjan nie powinna prowadzić do porzucenia planu modernizacji Marynarki Wojennej RP, której elementem jest budowa fregat kr. Miecznik – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.